На Камчатке уличная собака вцепилась в шею двухлетней девочке на глазах у ее семьи

Ребенку искусали голову и шею Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Случаи нападения бездомных животных все чаще будоражат общественность. Особенно, когда речь идет о беззащитных детях, которые попросту не могут отбиться от псов. Очередная шокирующая история случилась 8 февраля на Камчатке в поселке Нагорный Елизовского района. Двухлетняя девочка была рядом с папой и дедушкой, взрослые занимались заготовкой дров. Перед этим пенсионер покормил бродячую собаку, которая бегала неподалеку. Животное на доброту отреагировало агрессивно, набросившись на девочку. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.

- Собака причинила ребенку множественные укусы головы и шеи. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, - сообщили в пресс-службе СК.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал на своей официальной странице в Инстаграм, что скорая оказала ребенку всю необходимую помощь. Сейчас девочка находится в детской краевой больнице.

- Я поручил министру здравоохранения Андрею Кузьмину держать эту ситуацию на контроле. Жизни ребенка ничего не угрожает. По предварительной оценке, в промзоне находились прикормленные собаки, от одной из которых и пострадал ребенок. Вся информация направлена в правоохранительные органы с заявлением о принятии необходимых мер, - отметил глава края.

«Комсомолка» и ранее писала о подобных случаях. После ужасной трагедии в Забайкалье, где стая собак загрызла первоклассницу, люди бьют тревогу и обращаются к властям с просьбой серьезно подойти к вопросу с бездомными животными. Во Владивостоке эту проблему пытаются решить гуманно. Для приморцев создали чат-бот по отлову псов, куда они могут писать, где они заметили бродяжек. Все сообщения передаются напрямую ответственному сотруднику администрации для оперативного оперирования. Так же все желающие могут зарегистрироваться, как волонтеры, чтобы помочь с отловом и стерилизацией.

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