«Помогать животным - это современно». Жителям Приморья предлагают общими силами решить «собачий» вопрос

С каждым из заявителей свяжется ответственный сотрудник управления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке прошло чуть больше недели с начала работы специального чат-бота по отлову собак, который был создан совместно с Центром управления регионом Приморского края. В этот чат можно сообщать о безнадзорных псах, которых люди заметили на улицах города. А теперь в нем появилась новая функция – стать волонтером. Однако зоозащитники обеспокоились, что сообщения могут поступать в том числе и от догхантеров. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал о том, как будут сотрудничать с теми, кто предложит помощь с отловом.

- С каждым из заявителей свяжется ответственный сотрудник управления. Волонтеров мы будем привлекать к помощи в фондах и специализированных организациях, которые сейчас занимаются отловом, стерилизацией и вакцинацией животных. Эта совместная работа и ответственных сотрудников и зоозащитников. Мы сейчас должны четко определить в какой сфере каждый из добровольцев должен будет оказывать помощь, - рассказал «Комсомолке» заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев.

Сейчас главная задача посчитать заявки и понять, какую помощь могут предложить люди. Предложения поступают разные, кто-то говорит, что купит корм, кто-то хочет заниматься отловом. Заместитель главы также отметил, что волонтеры совместными усилиями смогут донести в массы мысль о том, что помогать пристраивать безнадзорных животных и брать их из приютов – это современно.

Напомним, что для того, чтобы сообщить о стае псов нужно указать свой город, улицу и контакты. Собак отловят и отвезут в приют, где их пролечат, вакцинируют и стерилизуют. После этого неагрессивных хвостатых отпустят в прежнюю среду обитания. Тех, кто может причинить вред человеку, на улицы города не вернут, а оставят под наблюдением специалистов.

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