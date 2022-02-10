В Приморье для опасных пестицидов с космодрома «Восточный» строят ангары

В пятницу, 11 февраля, будет установлен собственник химикатов. Фото: telegram.com/primorskyru

В Хорольском районе в поселке Ярославском устанавливают временный ангар для хранения пестицидов из Амурской области. В помещении опасные химикаты будут храниться до тех пор, пока не решится их дальнейшая судьба. Ангар также построят и в Надеждинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

На встрече с жителями Хорольского округа представитель ООО «Система» Сергей шипов поделился, что ангар строят по требованию природоохранного прокурора. Помещение сделают закрытым, поэтому доступа к нему не будет. Также на территории установят сооружения для очистки грунтовых вод, а сами химикаты переместят в прорезиненные бигбэги (мягкие контейнеры, - прим. ред.). Работы планируют завершить до конца этой недели.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Константина Андроновича, были слухи, что пестициды из Надеждинского района привезут в Ярославский поселок. Министр заявил, что химикаты не будут перевозить, и отметил, что ангар построят и в Надеждинском районе.

- На тот груз наложены обеспечительные меры, и что-либо делать с ним без разрешения суда – уголовное преступление.

После встречи жители поселка приняли решение создать группу активистов, которые будут следить за ходом решения проблемы.

В пятницу, 11 февраля, в арбитражном суде Амурской области начнется разбирательство, на котором определят собственника опасных веществ. Приморье хочет потребовать, чтобы «хозяином» пестицидов признали Амурскую область и вернули их обратно.

Напомним, что тысячу тонн отходов собирались захоронить под Красноярском. Но из-за возмущенных жителей ядохимикаты перевезли в Приморье. В октябре 100 тонн из 900 уже были на территории края, в Надеждинском районе. Подробности нашумевшей истории можно прочитать в этом материале. Позже мешки с пестицидами обнаружили и жители поселка Ярославский.

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