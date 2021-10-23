Мешки с ядохимикатами обнаружил приморец в поселке Ярославский

На данный момент решается вопрос о вывозе опасного груза. Фото: web.telegram.org/k

Еще одну партию груза с космодрома Восточный обнаружил житель Приморья на этот раз в поселке Ярославский Хорольского района. На месте уже была глава поселка, сейчас она готовит письмо в полицию для дальнейшего разбирательства. Министр природных ресурсов Приморского края Константин Андронович вместе с природоохранной прокуратурой также уже осмотрели площадку.

- Полно мешков с этой химией, у каждого свой номер. Их просто у нас скинули, даже охраны нет рядом, а подходить близко к ним я не буду. Боюсь представить, что именно там внутри, да еще и запах ужасно неприятный стоит на всю округу, - делится впечатлениями приморец.

На данный момент решается вопрос о вывозе опасного груза. Напомним, 100 тонн ядохимикатов были также обнаружены в Надеждинском районе. Сейчас весь груз с пестицидами с космодрома Восточный, привезенный на территорию Приморского края, находится в закрытых мешках. Ведется работа по отмене решения их доставки и переработки на территории Приморского края, а также признанию недействительным контракта на утилизацию.

Росприроднадзор уже возбудил административное дело, взяты пробы доставленного материала, проводятся экспертизы. Юрлицу вынесено два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части охраны атмосферного воздуха и транспортировки отходов.

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