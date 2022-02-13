Русалка в сахаре: приморская звезда социальных сетей позагорала на льду

Фото: instagram.com/mermaid_slobodchikova_nastia
Известная в Приморье, да и за его пределами, русалка Анастасия Слободчикова порадовала своих подписчиков новыми кадрами. На одном из снимков она, в ярком костюме мифического персонажа, лежит на холодном замерзшем море, а вокруг нее – похожие на сахар куски льда.
На самом последнем видео «мороженка», несмотря на явно морозную погоду, спокойно окунается в ледяную воду, но уже без костюма, просто в купальнике.
Подписчики русалки остались в восторге от нового контента.
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