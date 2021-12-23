От такого и лед тает. Приморская «мороженка» удивила поступком в аномальные холода

«Мороженка» из Владивостока продолжает удивлять своих фанатов. Фото: instagram.com/leratanas

Наталья Аксенова, «мороженка» из Владивостока, покорила людей новым снимком на своей страничке. Минусовые температуры не мешают девушке загорать с рожком мороженого в руках.

На страничке в Инстаграме first_devchina Наталья выложила фотографию, на которой она лежит в купальнике на замерзшем море, а в руках у нее мороженое.

– Мороженка – это когда при -16 первая мысль, сейчас бы на заплыв, – пишет Наталья под фотографией.

На снимок приморцы отреагировали положительно, отправляли восторженные комментарии и сердечки:

– Обожаю «мороженку».

Ранее приморская русалка Анастасия Слободчикова удивила жителей края тем, приготовив пельмени прямо в ледяном море. Кстати, готовила она их по своему фирменному рецепту, которым поделилась на своей страничке в Инстаграме.

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