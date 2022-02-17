«Показательный пример и для других чиновников»: Олег Кожемяко прокомментировал громкое задержание

Губернатор ответил на острые вопросы в прямом эфире. Фото: Милана СОКОЛ

Глава Приморья в четверг вечером, 17 февраля, ответил на вопросы жителей края и ведущих в программе «Прямой разговор», которую транслируют на ВГТРК и ОТВ. Не обошлось без внимания и громкое задержание чиновников, о котором стало известно сегодня. Олег Кожемяко прокомментировал резонансную тему.

- Суд вынесет окончательное решение, но, как правило, такие задержания не происходят спонтанно. Видимо, шла оперативная работа, есть обосновывающие материалы. В этом вопросе будут разбираться правоохранительные органы и суд. Если там есть нарушение, то получат соответствующее наказание. Это, в общем-то, показательный пример и для других чиновников, кто за счет бюджета или средств каких-то предпринимателей хочет поправить свое личное благосостояние, - высказался губернатор.

Олег Кожемяко отметил, что правительство поддерживает инициативы, связанные с прозрачностью работы чиновников любого уровня. Также глава края поделился, что считает Партизанский район действительно хорошим, напомнив, что в 2001 году он сам избирался депутатом по трем районам - Ольгинский, Лазовский, Партизанский. К действующему главе у власти были претензии и довольно давно.

- Мы видели сколько там накопилось за последние годы проблем, которые, к сожалению, глава администрации не решал. Очень много жалоб поступало по поводу благоустройства, также вопросы со строительством школы и садика в поселке Волчанец. Краевым властям пришлось вмешаться из-за неправильно разработанного проекта, - добавил губернатор.

Напомним, строящаяся школа прогремела на всю Россию, когда глава края приехал с проверкой, а ворота ему открыл еле стоящий на ногах охранник. Видео моментально разлетелось по сети. Но помимо школы есть и другие проблемы в Партизанском районе.

- Отсутствие контроля со стороны местных властей. Во время последней поездки разбирались с некачественной водой в поселке, которую люди пьют много лет. А администрация безучастно на это смотрит. <...> Стоит глава, а рядом такие же замы. Ничего нежелающие, без огня в глазах, опустошенные.

Напомним, главу Партизанского муниципального района Льва Хамхоева задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь может идти о коррупционных схемах. По предварительной информации, вместе с Хамхоевым в поле зрения силовиков попали несколько чиновников и депутатов.

ПО ТЕМЕ

Главу Партизанского района Хамхоева задержали по статье о злоупотреблении полномочиями

Если высокопоставленного чиновника признают виновным, его ждет серьезный срок (подробнее...)

Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/daily/27365/4547129/