Машина кувыркалась по трассе, собака в ужасе выбежала. Приморцы общими силами искали питомца, попавшей в ДТП девушки

Девушка сильно ушибла спину и получила сотрясение мозга. Фото: Альбина Бруева

15 февраля жительница Приморья вместе со своим другом и псом Марком попала в аварию, когда проезжала село Перетино, потому что не справилась с управлением. Машину вынесло на встречку, у Альбины Бруевой не получилось выровнять авто, в итоге ее Nissan, который, кстати, девушка купила в начале февраля, занесло в кювет и он несколько раз перевернулся. Пассажиры были не пристегнуты, однако водителю досталось больше всего. Когда им пытались помочь и открыли двери автомобиля, перепуганный пес убежал. Первое, что почувствовала Альбина, это ноющую боль в шее, пока вызывали врачей и эвакуатор, несмотря на свое состояние, она пыталась найти своего питомца. Но безуспешно, ее увезли в больницу.

Девушка сильно ушибла спину, получила сотрясение мозга, осколок стекла попал ей в голову, пришлось накладывать швы. На следующий день, когда ей стало легче, она написала администраторам местных пабликов, попросила выложить объявление о пропаже ее любимца. Люди откликнулись, неравнодушные приморцы проехали мимо места ДТП и рассказали ей, что видели пса, похожего на питомца Альбины. Но сама она отправиться туда не могла, так как находилась на лечении. Врач заметил, что состояние пациентки не улучшается, так как она постоянно находится в стрессе, переживает за свою собаку. Он разрешил ей ненадолго уехать на место аварии, чтобы попытаться найти животное.

- Я просила помощи у своих знакомых, даже самые близкие друзья не смогли ничего сделать. Зато откликнулись, казалось бы, чужие люди. 17 февраля со мной на связь вышел мужчина, он предложил отвезти меня поискать Марка. Представляете, потратил свое личное время, вместо того, чтобы своими делами заниматься, искал вместе со мной Марка, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Альбина Бруева.

Перепуганный зверек бегал вдоль трассы, прятался от шума автомобилей в кусты. Свою хозяйку он узнал не сразу. Пытался убежать, но, когда услышал знакомый голос радостно бросился в объятия. Пес так активно старался проявить любовь, из-за этого оставил пару царапин на лице девушки, но она не расстроилась, главное, что ее член семьи жив.

- Мы несем ответственность за тех, кого мы приручили. Марк дворняжка, я взяла его с улицы. Многие писали, что я зря трясусь из-за него, подумаешь, даже не породистый. Но дело не в породе, а в ответственности в первую очередь. Я должна была знать, что с ним, и хотела, чтобы он вернулся домой.

Многие поддержали позицию девушки, ведь в Приморье уже ввели режим ЧС из-за безнадзорных животных. Это только кажется, что дворняжкой больше, дворняжкой меньше, в итоге все это перерастает в многолетнюю головную боль для людей, а животных винить нельзя, на улицы они попадают не по своей воле.

Сейчас питомец Альбины в приюте на передержке, ждет, когда хозяйка вернется из больницы. Девушка чувствует себя гораздо лучше, потому что ее любимец в безопасности. Выписка запланирована на следующий понедельник. Машину жалко, немного не дожила до переоформления, но, как говорит девушка, уж лучше пусть пострадает авто, а ее жизни ничего не угрожает, а это самое главное.

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