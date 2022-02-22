Праздничная программа 23 февраля 2022 года во Владивостоке: жителей и гостей города ждут в парке Минного городка

Владивосток подготовил для жителей и гостей города праздничную программу в честь Дня защитника Отечества Фото: "КП" Архив

Владивосток подготовил для жителей и гостей города праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Самый мужской праздник в году развернется в парке Минного городка. Рассказываем о мероприятиях на 23 февраля 2022 года.

Праздник продлится с 12 до 15 часов, приглашаются все желающие. Мероприятия имеют возрастное ограничение 6+. Откроет торжество праздничный концерт, который будет длиться два часа. С 13:00 до 14:00 в парке пройдут показательные выступления от кинологической группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. А с 13:00 для гостей и участников фестиваля будет работать полевая кухня.

С 13:00 до 15:00 запланирована работа локальной площадки МЧС России по Приморскому краю, а с 12:00 до 15:00 – мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Запланированы эстафеты по начальной военной и военно-спортивной подготовке от Федерации военно-тактических игр. На этой локации можно принять участие в стилизованном марш-броске в предложенном военном снаряжении и экипировке, а также выполнить комплекс силовых упражнений.

Также с 13:00 до 15:00 в Минном городке будет работать выставка-примерка снаряжения и вооружения воинов Средневековья, пройдут демонстрация исторических костюмов, показательные выступления, мягкий бой и мастер-класс по владению мечом от клуба «Гарнизон».

В парке проведут командно-штабные военные игры «По следам гражданской войны на Дальнем Востоке». А для тех, кому по душе менее подвижные развлечения, будет работать интерактивная выставка, посвященная 100-летию начала Приморской наступательной операции против интервенции на Дальнем Востоке от ВИК «Приморский Бастион».

Для любителей запечатлеть яркие моменты на память установят три тематические фотозоны. Гости смогут пройти полосу препятствий, посмотреть на показательные выступления и полюбоваться исторической реконструкцией от общественной организации «Федерация джигитовки и конного спорта города Владивостока». Приятным бонусом мероприятия будет то, что каждый желающий сможет проверить свои навыки меткой в стрельбе в тире. Это еще больше поможет погрузиться в атмосферу.

Вечером жители города смогут наблюдать праздничный салют. По информации пресс-службы Тихоокеанского флота, артиллерийский салют будет дан над Амурским заливом со стороны мыса Боброва (в конце набережной Спортивной гавани, возле спорткомплекса «Олимпиец») в 22:00.

Со среды, то есть с 23 февраля, в Приморье начнут поступать теплые воздушные массы. Поэтому в праздничный день температура воздуха может достигнуть отметки -12°С

Редакция «КП» поздравляет с наступающим праздником всех защитников Отечества и желает провести праздничные выходные весело и с пользой.

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