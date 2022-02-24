Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 0:13

На Чукотке бродячая собака напала на семилетнюю девочку

Животное покусало обе руки и спину школьницы
Анастасия АЛЯМКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.

Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Анадыре бездомная собака напала на семилетнюю девочку. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу.

По информации ведомства, в среду, 23 февраля, возле контрольно-пропускного пункта АО «Анадырьморпорт» на девочку напала бездомная собака. Животное покусало обе руки и спину школьницы. Ребенку оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. В ходе проверки специалисты оценят действия должностных лиц, которые ответственны за мероприятия по обращению с безнадзорными животными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Камчатке уличная собака вцепилась в шею двухлетней девочке на глазах у ее семьи

Дело взял под контроль губернатор Камчатского края (подробнее...)

Во Владивостоке создали специальный чат-бот для отлова бездомных собак

Заявки принимаются с разных уголков Приморья (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

ЧППроисшествия: ЧП