На Чукотке бродячая собака напала на семилетнюю девочку

Следователи проверяют обстоятельства произошедшего. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Анадыре бездомная собака напала на семилетнюю девочку. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу.

По информации ведомства, в среду, 23 февраля, возле контрольно-пропускного пункта АО «Анадырьморпорт» на девочку напала бездомная собака. Животное покусало обе руки и спину школьницы. Ребенку оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. В ходе проверки специалисты оценят действия должностных лиц, которые ответственны за мероприятия по обращению с безнадзорными животными.

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