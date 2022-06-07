Откуда их так много: что творится на границе России и Китая в Приморье

В таможенной службе не знают, почему образовалась такая очередь. Фото: Роман КИРИЛКИН

Вереницу большегрузов снова заметили приморцы перед пунктом пропуска «Краскино – Хуньчунь». Там стоит около 170 автомобилей. В таможенной службе не знают, почему образовалась такая очередь – по словам специалистов, работа идет и очень даже гладко, а причины могут быть разными.

– Из нашей практики это чаще всего машины, у которых нет документов, чтобы проследовать через границу. Поэтому фуры стоят с прицепами, «головами», товаром, но они просто не могут пройти. Все правильно оформленные перевозчики заходят в пункт пропуска, их запустит и проверит пограничная служба. Если все в порядке, то они допускаются к досмотру таможенными органами, затем выходят в КНР, – рассказала пресс-секретарь уссурийской таможенной службы Ирина Кульчинская.

В таможне отметили, что на днях за границу ушло 32 фуры, а вернулось из Китая 48, и это неплохая статистика. Притом в Краскино ситуация может быть такая: шоферы без документов занимают очередь, и пока готовятся нужные разрешения, ждут проезда за рубеж. Более обширные выводы в ведомстве сделать не могут – не по их части.

По словам некоторых дальнобойщиков, скопление появляются по-прежнему неспроста. Очередь действительно занимают сильно заранее, однако перевозчики уверены, что вернулись «блатные места». Места просто покупаются особо наглыми коллегами по цеху.

Помимо этого скопление автомобилей может также быть связано с праздником Дуаньу в Китае, который состоялся 3 июня. В этот день транспортные средства не могли въехать на территорию соседнего государства. Отдыхал не только пункт «Краскино – Хуньчунь», но и «Полтавка — Дуннин», «Турий Рог — Мишань». Один маршрут «Пограничный — Суйфэньхэ» остался рабочим.

Напомним, что самые тяжкие времена переживали дальнобойщики с приходом пандемии коронавируса. Тогда простые работяги буквально жили в многокилометровых очередях на приморской границе. Вместо нормальных 60-70 автомобилей в сутки через пункты пропуска могли проехать только 15. Китайцы «давили» коронавирус повышенными мерами безопасности. Целыми днями точки и не функционировали вовсе. Что поделать – карантин. Позднее ситуация на таможне улучшилась.

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