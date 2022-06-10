«Ахнуть можно!»: Гия Эрадзе привез во Владивосток абсолютно новые «Пять континентов»

В цирке Владивостока Гия Эрадзе представит яркое шоу «Пять континентов». Фото: Марк КАПУСТИН

Абсолютно новый формат яркого шоу «Пять континентов» (0+) от продюсерского центра уже известного публике создателя «Королевского цирка» заслуженного артиста Гии Эрадзе покажут зрителям цирка во Владивостоке. Больше ста человек труппы привезли 17 фур с оборудованием, костюмами и животными для феерического выступления на радость зрителям. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала о деталях предстоящего праздника на посвященной этому событию пресс-конференции.

Шоу «Пять континентов» это беспрецедентный проект и незабываемое зрелище. Фото: Марк КАПУСТИН

По словам Гии Эрадзе, шоу появилось 22 года назад во Владивостоке. Со временем все поэтапно развивалось, а затем появился «Королевский цирк», труппа которого заслужила множество различных наград по всему миру. Яркие костюмы, необычные номера, обилие выступлений разнообразных животных и различные «изюминки» – все это уже давно завоевало любовь зрителей и постоянно вызывает интерес к творческому коллективу.

– Шоу «Пять континентов» это беспрецедентный проект и незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры. У нас уже сложилась добрая традиция – каждый год летом приезжать во Владивосток и радовать зрителей. Сейчас мы приготовили абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов!

Таинственный номер с питоном погрузит зрителей в удивительный мир Востока. Фото: Марк КАПУСТИН

Одной из особенностей трехчасового праздника станет появление на арене цирка тигров, леопардов, черных пантер, канадских бизонов и других животных. Каждый номер с ними – это целое отдельное представление. Дрессировщики хищников супруги Андрей и Наталья Широкаловы рассказали, что секрет их работы кроется в любви к своим подопечным.

– Только доверием можно получить контакт с животным. Мы все познавали с нуля, учились у старых мастеров сцены особенностям работы, так как в России нет школы дрессировки. Нужно «подарить» хищнику кусочек своего интеллекта и любовь, чтобы сделать такой уникальный аттракцион, который еще не видел зритель столицы Приморья.

Верблюды и гимнасты подготовили для публики захватывающее представление. Фото: Марк КАПУСТИН

По словам создателя грандиозного шоу, труппа из 120 человек полностью выкладывается в любом городе и разницы между выступлением в Москве или во Владивостоке просто нет. Свет, звук, яркие костюмы, декорации и групповые номера всегда только на высшем уровне.

Силовая пара «Шахматы» покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства. Фото: Марк КАПУСТИН

В цирке выступят и известные акробаты конного аттракциона «Джигиты – Апачи», которые на самом престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло завоевали золотую награду. Хрупкие, но очень смелые девушки под руководством артиста и дрессировщика Рустама Газзаева с легкостью выполняют сложнейшие трюки на бешеной скорости, заряжая зрителей позитивом и адреналином.

Также для зрителей Владивостока впервые представят поражающий воображение номер «Золотые рыбки». Это настоящий подводный мир с рифами, удивительными морскими обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль. По сценарию с ударами грома разворачивается настоящая драма, развязку которой и покажут публике.

На сцене артисты еще продемонстрируют специальный номер огня и страсти – сложнейшую дрессуру медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками. Косолапые танцуют, ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, ловят «букет невесты» и даже скачут верхом на коне.

Отдельный номер с медведями всегда вызывает бурю эмоций у зрителей. Фото: Марк КАПУСТИН

Особую любовь зрителей уже давно заслужил искрометный клоунский дуэт Лады и Александа Сарнацких, которые на протяжении всего спектакля увлекают детей и взрослых в чарующий мир красочного представления. Они были здесь последний раз 23 года назад и очень рады новой встрече с городом и его жителями, которым подарят хорошее настроение.

Особую любовь зрителей уже давно заслужил искрометный клоунский дуэт Лады и Александа Сарнацких. Фото: Марк КАПУСТИН

Шоу Гии Эрадзе «Пять континентов» будет радовать жителей и гостей Владивостока с 11 июня до 4 сентября. Билеты стоимостью от одной до трех тысяч рублей можно купить онлайн на сайтах: www.circus-vladivostok.ru и www.royalcircus.ru, а также по телефонам: +7 (423) 222 82 52, +7 (423) 226 81 15.

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