За истощенными и осиротевшими косулятами ухаживают сотрудники приморского Центра «Тигр»

Почему малыши остались без мамы, неизвестно. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Центре реабилитации «Тигр» пополнение: новыми подопечными стали два косуленка, которых доставили сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморского края. Как рассказали специалисты Центра, малыши потихоньку привыкают к бутылочкам. По шесть раз в сутки их кормят молоком, а вот их взрослые собратья могут выдерживать длительные промежутки между кормлениями.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» поинтересовался у исполнительного директора МРОО Центра «Тигр» Виктора Кузьменко, были ли у малюток ранения, когда их нашли. К счастью, их доставили в целости и сохранности. Однако их физическое состояние оставляет желать лучшего, ведь их доставили слабыми и истощенными, да и пока они очень плохо едят.

В природу малышей выпустят ближе к осени, когда они начнут есть твердые корма. А чтобы они отвыкли от людей, их переселят в большой вольер.

Пока что у косулят нет кличек. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Но все же возникает вопрос, почему косулята остались без мамы? Неужели она их бросила, или с ней произошло что-то страшное?

– Здесь два варианта: либо ее убили браконьеры, либо она убежала пастись, а проезжающие увидели детенышей и подобрали их. Последний сценарий встречается довольно часто, люди допускают ошибки, отбирая малышей у мамы, – рассказал Виктор Кузьменко.

Малышей кормят молоком. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Сейчас в Центре «Тигр» три косуленка. Кроме них здесь находится и лосенок по имени Анфиса. Напомним, что малышка потеряла мать и какое-то время находилась рядом с работниками лесной вахты в Тернейском районе. Рядом с двуногими она не испытывала стресса и спокойно пила молоко.

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