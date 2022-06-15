На Камчатке туристы будут платить за посещение природных парков и вулканов

На Камчатке власти введут плату для туристов за посещение заповедников и памятников природы. Фото: Рушан КАЮМОВ

Посещение заповедных территорий на Камчатке станет платным для путешественников. Цену будет устанавливать правительство края, а все благодаря тому, что депутаты регионального Законодательного собрания внесли изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Как рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края, власти решили, что местные жители смогут по-прежнему любоваться красотами родной природы бесплатно.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кумарькова, деньги, которые получат от посещения заповедников, пойдут на развитие туристической инфраструктуры в границах ООПТ. Это позволит снизить нерегулируемое воздействие на природу, потому что сейчас отсутствие элементарных удобств, например, туалетов, вынуждает туристов нарушать природоохранное законодательство.

Кроме того, чтобы побывать в заповедных территориях, нужно получить специальное разрешение. Оформить его можно на портале gosuslugi41.ru. Подробную инструкцию о возможных вариантах получения документа можно прочитать на сайте kamgov.ru на странице министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.

К особо охраняемым территориям относятся природные парки «Быстринский», «Ключевской» «Налычево» и «Южно-Камчатский», а также многочисленные заказники и памятники природы.

Добавим, что «Природный парк «Вулканы Камчатки», который уже берет плату за рекреационное благоустройство, продолжает действовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тур по разрушению вулканов. На Камчатке разгорается туристический скандал

Местные гиды-нелегалы «экспериментируют», кидая огромные камни в кипящие вулканические котлы (Подробнее...)

Медвежий край: есть ли у Камчатки шанс стать приманкой для туристов?

Коренной камчадал ответил «Комсомолке» на этот вопрос (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.