На Камчатке туристы будут платить за посещение природных парков и вулканов

На Камчатке власти введут плату для туристов за посещение заповедников и памятников природы.
Фото: Рушан КАЮМОВ
Посещение заповедных территорий на Камчатке станет платным для путешественников. Цену будет устанавливать правительство края, а все благодаря тому, что депутаты регионального Законодательного собрания внесли изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях».
Как рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края, власти решили, что местные жители смогут по-прежнему любоваться красотами родной природы бесплатно.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кумарькова, деньги, которые получат от посещения заповедников, пойдут на развитие туристической инфраструктуры в границах ООПТ. Это позволит снизить нерегулируемое воздействие на природу, потому что сейчас отсутствие элементарных удобств, например, туалетов, вынуждает туристов нарушать природоохранное законодательство.
Кроме того, чтобы побывать в заповедных территориях, нужно получить специальное разрешение. Оформить его можно на портале gosuslugi41.ru. Подробную инструкцию о возможных вариантах получения документа можно прочитать на сайте kamgov.ru на странице министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.
К особо охраняемым территориям относятся природные парки «Быстринский», «Ключевской» «Налычево» и «Южно-Камчатский», а также многочисленные заказники и памятники природы.
Добавим, что «Природный парк «Вулканы Камчатки», который уже берет плату за рекреационное благоустройство, продолжает действовать.
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