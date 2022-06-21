На Камчатке инспектор ГИБДД избил нетрезвого водителя, который едва не задавил женщину с ребенком

На Камчатке инспектор ДПС избил пьяного водителя, который едва не задавил женщину ребенком.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Следователи СУ СК по Камчатскому краю завели уголовное дело за превышение должностных полномочий сотрудником полиции. Поводом послужило опубликованное в Telegram-канале ДТП КАМ видео, на котором после погони инспектор ДПС избил водителя.
Как рассказали в пресс-службе СК региона, все произошло в воскресенье, 19 июня, когда во время патрулирования Петропавлоска-Камчатского полицейский увидел за рулем нетрезвого водителя и начал его преследовать.
На улице Виталия Кручины он вынудил нарушителя остановиться, а затем вытащил 39-летнего мужчину из салона и нанес ему несколько ударов. Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в социальные сети. Эта запись и привлекла внимание следователей, которые после ее просмотра завели на инспектора ДПС уголовное дело за превышение должностных полномочий.
В пресс-службе УМВД по Камчатке корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили информацию о нападении и отметили, что сейчас подозреваемый в рукоприкладстве полицейский ушел на больничный.
– В связи с инцидентом у нас назначена внутренняя проверка. От должности инспектор пока не отстранен. Отметим, что нетрезвый водитель, которого он задержал, едва не сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По словам очевидцев, полицейские загнали нарушителя во двор дома, где один из них и живет. В этот момент ему под колеса едва не попала супруга стража порядка с ребенком.
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