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Общество21 июня 2022 5:29

На Камчатке инспектор ГИБДД избил нетрезвого водителя, который едва не задавил женщину с ребенком

После скандального задержания полицейский ушел на больничный
Марк КАПУСТИН
На Камчатке инспектор ДПС избил пьяного водителя, который едва не задавил женщину ребенком.

На Камчатке инспектор ДПС избил пьяного водителя, который едва не задавил женщину ребенком.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следователи СУ СК по Камчатскому краю завели уголовное дело за превышение должностных полномочий сотрудником полиции. Поводом послужило опубликованное в Telegram-канале ДТП КАМ видео, на котором после погони инспектор ДПС избил водителя.

Как рассказали в пресс-службе СК региона, все произошло в воскресенье, 19 июня, когда во время патрулирования Петропавлоска-Камчатского полицейский увидел за рулем нетрезвого водителя и начал его преследовать.

На улице Виталия Кручины он вынудил нарушителя остановиться, а затем вытащил 39-летнего мужчину из салона и нанес ему несколько ударов. Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в социальные сети. Эта запись и привлекла внимание следователей, которые после ее просмотра завели на инспектора ДПС уголовное дело за превышение должностных полномочий.

В пресс-службе УМВД по Камчатке корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили информацию о нападении и отметили, что сейчас подозреваемый в рукоприкладстве полицейский ушел на больничный.

– В связи с инцидентом у нас назначена внутренняя проверка. От должности инспектор пока не отстранен. Отметим, что нетрезвый водитель, которого он задержал, едва не сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, полицейские загнали нарушителя во двор дома, где один из них и живет. В этот момент ему под колеса едва не попала супруга стража порядка с ребенком.

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