Новое дело Вэпса? Криминальная легенда лихих 90-х в Приморье попал под прицел оперативников

В Приморье в полицию доставили двух бывших криминальных авторитетов из 90-х. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 22 июня, в Находке во время оперативных мероприятий в полицию доставили двух «авторитетных» бизнесменов, чьи имена известны далеко за пределами Приморья. Еще в начале 90-х они возглавляли криминальные группировки, которые вели на улицах города настоящую войну.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в правоохранительных органах, в отделе полиции оказался крупный бизнесмен по прозвищу Вэпс и еще один предприниматель, имя которого ранее также неоднократно мелькало в криминальных сводках. По предварительным данным, силовики действовали в рамках расследования ряда уголовных дел связанных с расследованием убийств прошлых лет.

Оперативники также провели обыски на объектах недвижимости известных в определенных кругах предпринимателей и в их квартирах. Детали полицейскими мероприятий пока не разглашаются.

Напомним, что оба бизнесмена почти 30 лет назад участвовали в настоящей войне между криминальными группировками, которая всколыхнула Находку. Как уже неоднократно сообщалось в СМИ, став с начала 90-х годов свободной экономической зоной, этот приморский порт сразу привлек к себе внимание криминала. За контроль над громадными финансовыми потоками начали ожесточенную борьбу чеченская и славянская ОПГ под руководством Вэпса. Кавказская группировка для усиления своих позиций вскоре объединилась с одной из местных банд, бывшего лидера которой сегодня как раз также доставили в полицию.

Война с жестокими убийствами с обеих сторон длилась с 1992 по 1994 годы. В конечном итоге группировка Вэпса взяла верх и стала править в городе, но вскоре полицейские начали массово задержать участников его ОПГ, а уголовные дела в отношении участников банды находились под контролем Генпрокуратуры России.

Больше двух десятков бойцов получили длительные сроки, а сам Вэпс скрылся от следствия, но в 2001 году лидер пришел в ФСБ по Приморью и сдался. Он получил 9 лет, но уже через 7 освободился, вернулся в Находку и стал заниматься легальным бизнесом.

С чем конкретно связан новый интерес полицейских к бывшим лидерам ОПГ станет известно позже.

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