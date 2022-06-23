Останки дочери Владимира Арсеньева перезахоронят в Приморье

Прототип памятника Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Фото: Администрация Владивостока

Останки дочери русского писателя и путешественника Владимира Арсеньева перенесут во Владивосток. Могила появится рядом с местом погребения отца Натальи Арсеньевой на Морском кладбище. О трагической судьбе девушки и причинах перезахоронения рассказали в пресс-службе Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, который выступил инициатором этого.

По словам руководителя пресс-службы Андрея Островского, Владимир Арсеньев очень боялся, что не успеет вырастить дочь. Это была вторая семья исследователя, его второй ребенок – нельзя было допустить ошибку. Но жизнь писателя оборвала пневмония и паралич сердца, когда Наталье исполнилось всего 10 лет.

– Судьба Натальи Арсеньевой складывалась очень трагично. Вскоре после смерти отца 18-летняя девушка потеряла мать, затем попала под натиск репрессий. Ее жизнь была жестоко исковеркана.

Уже будучи взрослой женщиной, Наталья потеряла ребенка, мужа и веру в жизнь. В 1939 году ее приговорили к трем годам тюрьмы, в 1941 – к 10 годам в исправительно-трудовых лагерях. После выхода на свободу в 1951-м бывшая заключенная скиталась по стране, в 1960-м, реабилитированная, вернулась во Владивосток, но здесь ее давно никто не ждал. Так она оказалась в Хабаровске, где на протяжении восьми лет работала каменщиком, кондуктором и санитаркой, и, наконец,попала в Благовещенск. Тяжелая жизнь, лагеря и болезни подорвали ее здоровье. 21 ноября 1970 года 50-летняя Наталья Владимировна скончалась.

– С тех пор могила Натальи находилась там, в Благовещенске. Историкам это было хорошо известно.

Андрей Островский отметил, что причина перезахоронения состоит в том, что сегодня интерес к фигуре Арсеньева, его жизни, семье, только возрастает. Поэтому было бы «вполне гуманно, человечно и по-христиански этих людей после смерти соединить». Буквально так руководство музея и написало губернатору Амурской области Василию Орлову. В ответ на сообщение глава региона немедленно отреагировал резолюцией, и направил это дело под личный контроль мэру Благовещенск.

– В ближайшие дни музей Арсеньева также выпустит большой каталог предметов путешественника. Сама коллекция писателя находится в разных музеях страны.

Отметим, что недавно в правительстве Приморья прошло совещание по поводу перезахоронения Натальи Арсеньевой. К слову, 2022-й по указу президента России Владимира Путина является годом Владимира Арсеньева. В этот год празднуется 150-летний юбилей со дня рождения выдающегося ученого.

Напомним, что во Владивостоке появится два монумента географу. Один из них установит мезей, носящий имя исследователя. Другой, четырехметровый, поставит мэрия на сопке Орлиное гнездо возле фуникулера. Скульптуру подарит Центр «Амурский тигр».

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