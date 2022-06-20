В День молодежи приморцев ждут не только концерты, но и бесплатные экскурсии

На праздник запланировали много интересных мероприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 26 июня, пройдет один из самых масштабных Дней молодежи в истории Приморья. Жителей и гостей края приглашают принять участие в мероприятии федерального уровня, которое состоится во Владивостоке на набережной Цесаревича. Чтобы пройти на праздник необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Приморцев ждет интересная программа, которая понравится и взрослым, и детям: выступление звезд российской эстрады, детские аниматоры, мастер классы по граффити, светодизайну, скоростному собиранию кубика Рубика, музыкальный фестиваль, соревнования райдеров, ярмарка вакансий для молодежи. И это лишь малая часть того, что запланировано на праздник.

Как рассказали в администрации Владивостока, мероприятие начнется в 12:00 и закончится в 22:00. Набережную разделят на специальные зоны с различными активностями: знакомство с профессиями и будущими работодателями, игра в «Квиз, плиз!» на открытом воздухе, интересные лекции, консультации для молодых предпринимателей, мастер-классы, спортивные состязания и многое другое.

– Запланированы встречи с известными музыкантами, космонавтами, успешными бизнесменами и политиками. Организаторы постарались сделать этот день максимально интересным и полезным для всех гостей вне зависимости от возраста.

По поручению главы приморской столицы Константина Шестакова большое внимание уделено экскурсионной программе, ее организуют бесплатно для всех желающих.

– Мы живем в потрясающем городе с богатым историческим прошлым. Прогулявшись по центральным улицам, можно многое узнать о том, как заселялся Владивосток, кем были его первые жители, какие знаменитые гости побывали в дальневосточной столице. Многие ни разу не были на подобных экскурсиях. В День молодежи такая возможность будет.

С 12:30 до 14:00, с 15:00 до 16:30 и с 17:00 до 18:30 пройдут пешеходные прогулки «Лабиринты китайской миллионки. Точка сбора – Светланская 20, стойка у входной зоны Музея-заповедника. Необходимо зарегистрироваться заранее.

В 13:00 начнется экскурсия в детский технопарк «Кванториум» для юных приморцев от 9 до 14 лет. Закончится мероприятие в 13:30. Точка сбора – памятник борцам дзюдо России и Японии.

Жителей края также ждут экскурсии в виде танцевального спектакля. Участники пройдут по маршруту в наушниках, слушая интересные факты о танцевальной истории Владивостока. Точка сбора – автобусная остановка ДВГТУ, время мероприятия с 14:00 до 15:00 и с 16:00 до 17:00. Предварительная регистрация обязательна.

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