Королева морского дна: приморский дайвер запечатлел огромную медузу

Этот вид способен вырастать до гигантских размеров.
Фото: принтскрин видео.
Подводный мир – это особое место, в котором можно встретить подводных жителей завораживающей красоты. Вот и приморскому дайверу и по совместительству подводному видеографу Дмитрию Рудась посчастливилось запечатлеть огромную медузу, он с радостью поделился редкими кадрами со своими подписчиками.
– Медуза Цианея волосистая. Этот вид способен вырастать до гигантских размеров, купол может достигать диаметра 2,5 метра, – рассказал Дмитрий.
Прямого контакта с этой королевой морского дна лучше избегать, несмотря на то, что по словам специалистов, она не представляет опасности для человеческой жизни. Встретить ее можно в Уссурийском и Амурском заливах, а также в заливе Петра Великого.
Стоит отметить, что это не первая встреча дайвера с цианеей. В прошлом году мужчина поделился впечатляющими кадрами медузы, диаметр купола которой составлял 70 сантиметров! Кадры с этой красавицей удалось добыть в прибрежной полосе Дальневосточного морского биозаповедника.
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