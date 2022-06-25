Молодежь Приморья может заявить о своих видео на всю страну

Прими участие в уникальном спецпроекте «Алый парус». 26 июня, Владивосток, набережная Цесаревича. Фото: Комсомольская правда

Уже в это воскресенье, 26 июня, на набережной Цесаревича пройдет масштабный праздник, посвященный молодежи. «Комсомольская правда – Владивосток» тоже заглянет на мероприятие, мы почти подготовили мобильную студию «Алый парус» – студию подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU. Дело в том, что мы решили возродить уникальный спецпроект «Алый парус» и предложить молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет заявить о себе на всю страну!

Так что если ты умеешь снимать и монтировать видеоролики или же ты начинающий блогер, крутой автор роликов в социальных сетях, то попытай удачу с «Комсомольской правдой» в студии «Алый парус» и стань звездой KP.RU! Давайте подробнее!

О ВИДЕОРОЛИКАХ И МОНТАЖЕ

В случае если твое призвание в создании видео, то доставай камеру и иди к нам. Достаточно телефона! Стань соавтором всероссийского фильма о Дне молодежи при поддержке «Комсомольской правды». Участвуй во всероссийском флешмобе по съемке видеоролика «Я так вижу».

26 июня будет насыщено акциями, мероприятиями, концертами и счастливыми лицами. Снимай все самое интересное и вдохновляющее. Важно: снимай в горизонтальном формате.

Отправляй свой видеоролик с пометкой «Я так вижу» на электронный адрес: media@phkp.ru.

В письме сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона и ссылку на аккаунт в соцсетях при желании.

Твой ролик может войти во всероссийский фильм о жизни молодых «Я так вижу», который создаст «Комсомолка» и покажет на сайте kp.ru для аудитории в 50 миллионов пользователей, а также в соцсетях «КП» с аудиторией в десятки миллионов подписчиков.

Трое счастливчиков, чьи видео будут отобраны как самые сильные и яркие из всех присланных работ в редакцию КП, смогут получить и гонорар за свою работу, а также профессиональную консультацию по построению видеоисторий и продвижению их в медиа.

Кроме того, самого крутого автора пригласят в редакцию федеральной «Комсомолки».

ЗВЕЗДЫ СОЦСЕТЕЙ

Ты можешь попробовать себя в роли блогера. Для этого нужно будет прийти в студию «КП» на набережной Цесаревича, предложить свою идею видеоролика для ТикТока, ВКонтакте, Одноклассники и других соцсетей, записать «видеовизитку».

Лучших блогеров выберут профессионалы федеральной «Комсомолки» и сайта KP.RU.

Свои видеовизитки можно также присылать в период с 22 июня по 7 июля на почту media@phkp.ru с темой письма: Звезда соцсетей KP.RU.

Чтобы стать участником проекта и попасть на нашу площадку 26 июня, отправь заявку на электронную почту: vl@phkp.ru.

Сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона, укажи жанр, в котором ты готов создать видеоролик в нашей мобильной студии.

ВАЖНО!

Для бесплатного входа на территорию фестиваля – набережную Цесаревича – нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Алый парус» – это площадка для обсуждения социально значимых тем, волнующих молодежь нашего времени: о своем месте в мире, о карьере и деньгах, о поисках смыслов и целей, о семейных ценностях, об отношениях с родителями и учителями, о взаимодействии с обществом и государством.

Участвуй в проекте «Алый парус – Открытые горизонты», который организовала медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Напомним, также вы можете стать участником проекта на сайте.

Победители всероссийского проекта получат награды – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также публикацию на страницах легендарной газеты, любимой миллионами! А также на сайте KP.RU и в социальных сетях «Комсомолки».

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