Писатели и блогеры из Приморья могут получить 100 тысяч рублей от «Комсомолки»

Прими участие в уникальном спецпроекте «Алый парус». 26 июня, Владивосток, набережная Цесаревича. Фото: Комсомольская правда

«Алый парус» виднеется на горизонте будущего молодежи Приморья и даже всего Дальнего Востока. «Комсомольская правда» предлагает начинающим поэтам, писателям и блогерам проявить себя и сделать отличный прыжок с трамплина (читай – уникальный спецпроект), который наше издание подготовило для них. Все что нужно, что это 26 июня, в День молодежи, прийти в мобильную студию «Алый парус» – студию подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU. Найти ее просто – всего лишь загляни на набережную Цесаревича во Владивостоке с 12:00 до 18:00.

О ТЕКСТАХ

На площадке молодые дальневосточные таланты в возрасте от 14 до 35 лет поучаствуют в поэтическом баттле и прочтут свои произведения у «открытого микрофона» у нас на стенде. А также ты можешь оставить свой текст для всероссийского конкурса и стать претендентом на получение премии в 100 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе текстов, молодые писатели и поэты могут подать заявки на электронную почту: vl@phkp.ru.

Сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона и пришли свой вариант творческой работы.

Свои идеи текстов можно также присылать в период с 22 по 30 июня на почту media@phkp.ru с темой письма: «Алый парус КП».

Подробнее о проекте можно прочитать тут.

Когда-то проект «Алый парус» в «КП» стал прорывом для многих молодых талантов. Миллионы читателей отправляли в «Алый парус» свои произведения, которые печатались на страницах «Комсомолки». Среди молодых авторов были Булат Окуджава, Чингиз Айтматов, Александр Володин, Константин Симонов и многие другие выдающиеся личности.

Писатели, поэты, блогеры, приходите к нам! Станьте «звездным» автором с «Комсомольской правдой» и капитаном своей судьбы под «Алым парусом».

ВАЖНО!

Для бесплатного входа на территорию фестиваля – набережную Цесаревича – нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Алый парус» – это площадка для обсуждения социально значимых тем, волнующих молодежь нашего времени: о своем месте в мире, о карьере и деньгах, о поисках смыслов и целей, о семейных ценностях, об отношениях с родителями и учителями, о взаимодействии с обществом и государством.

Участвуй в проекте «Алый парус – Открытые горизонты», который организовала медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Напомним, также вы можете стать участником проекта на сайте.

Победители всероссийского проекта получат награды – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также публикацию на страницах легендарной газеты, любимой миллионами! А также на сайте KP.RU и в социальных сетях «Комсомолки».

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