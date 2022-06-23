Твой голос поколения может прозвучать на радио «Комсомольская правда» по всей России

Прими участие в уникальном спецпроекте «Алый парус». 26 июня, Владивосток, набережная Цесаревича. Фото: Комсомольская правда

День М уже близко, а значит, пора рассказать, что же мы задумали на воскресенье. Если приглядеться, то на горизонте твоего будущего что-то виднеется.

Мы всегда были рупором молодежи и недавно возродили уникальный спецпроект «Алый парус». В День молодежи, 26 июня, во Владивостоке «Комсомолка» разместит на набережной Цесаревича мобильную студию «Алый парус» – студию подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU. Площадка будет работать с 11:00 до 18:00. Здесь ты сможешь записать свой подкаст, прочитать свое произведение на камеру, снять свое видео. Лучшие работы отберет федеральная «Комсомолка» и добавит в свои проекты, которые услышит, прочитает и увидит вся Россия.

Кроме этого, в воскресный день заработает лекторий, мы прочитаем интересные лекции и проведем полезные мастер-классы.

О ПОДКАСТАХ

Если тебе от 14 до 35 лет, ты любознательный, творческий, креативный, умеешь писать и говорить обо всем оригинально и от души, то тебе к нам.

Присоединяйся к нашей федеральной акции «Голоса молодежи-2022». Предложи свою идею подкаста и стань звездой одной из крупнейших радиостанций страны – радио «Комсомольская правда».

26 июня приходи в студию, предложи свою идею подкаста, запиши «аудиовизитку» на профессиональном оборудовании. Лучшие голоса и идеи подкастов выберут ведущие и саунд-продюсеры федеральной «Комсомолки».

Свои идеи подкастов с аудиовизитками можно присылать в период с 22 июня по 7 июля на почту media@phkp.ru с темой письма: «Голоса молодежи-2022».

Авторам пяти лучших идей подкастов и голосов будут предложены варианты сотрудничества с «Комсомольской правдой». А самый лучший «голос молодежи» как голос поколения пригласят на федеральный эфир в Москву. Именно ты можешь стать соведущим одной из знаковых программ радио, получить бесценный опыт и мастер-классы от известных радиоведущих «КП», а также заработать свои первые деньги, озвучивая подкасты и записывая ролики для радиостанции.

Чтобы попасть на нашу площадку 26 июня, отправь заявку на электронную почту: vl@phkp.ru.

Сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона, укажи жанр, в котором ты готов создать подкаст.

ВАЖНО!

Для бесплатного входа на территорию фестиваля – набережную Цесаревича во Владивостоке – нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи.

НАШИ МАСТЕР-КЛАССЫ

Когда: 26 июня

Где: набережная Цесаревича, мобильная студия «Алый парус»

Во сколько:

12:30 Как расширить свой словарный запас и начать говорить красиво и грамотно?

Спикер: Елизавета Откидыч, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ.

13:30 Видеоконтент на телефон: как снимать и монтировать Reels, TikTok и Клипы, секреты эффектных видеороликов.

Спикер: Арина Левадняя, блогер и видеомейкер, спикер Дальневосточного Медиасаммита (2018, 2021), создатель авторского курса и серии воркшопов по съемке и монтажу видео на телефон, была главным сторисмейкером Slenergy (2019-2021).

15:00 Где и как разместить свой подкаст, как правильно публиковать подкасты, на каких сайтах, в каких форматах.

Спикер: Константин Коковихин, рекламист, творческий предприниматель, продакт-маркетинг-менеджер (PMM) в сферах: реклама в интернете, медиа, PR, IT, образование.

16:00 Travel-контент: как сделать не как у всех, что снимать и зачем?

Спикер: Яна Астахова, фотограф и видеограф, педагог студии «Телешкола», финалист проекта от России «Страны Возможностей», «Топ Блог», блогер Национальной Организации Центра Туризма Кореи.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Алый парус» – это площадка для обсуждения социально значимых тем, волнующих молодежь нашего времени: о своем месте в мире, о карьере и деньгах, о поисках смыслов и целей, о семейных ценностях, об отношениях с родителями и учителями, о взаимодействии с обществом и государством.

Участвуй в проекте «Алый парус – Открытые горизонты», который организовала медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Напомним, также вы можете стать участником проекта на сайте.

Победители всероссийского проекта получат награды – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также публикацию на страницах легендарной газеты, любимой миллионами! А также на сайте KP.RU и в социальных сетях «Комсомолки».

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