Москва разобралась с активами «золотого» опального депутата из Приморья

Популярная база отдыха в пригороде Владивостока перешла государству. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Опальный бизнесмен и политик Сергей Сопчук, арестованный заочно еще в декабре 2021 года, до сих пор скрывается от следствия. Занимая пост депутата Госдумы от «Единой России», предприниматель занимался добычей золота незаконно. Суд взыскал с Сопчука 38 миллионов в пользу страны, теперь очередь дошла и до роскошной базы отдыха «Маяк», размещенной под Владивостоком.

Документ Мосгорсуда попал в открытый доступ, в нем подробно изложены претензии Генпрокуратуры РФ к туристическому объекту опального олигарха. Сопчук и подставные лица использовали турбазу для сокрытия и легализации доходов. Как писала «КП», расследование показало, что с 2011 по 2020 год депутат лично и через подконтрольные организации вложил в небезызвестного золотодобытчика «Терней Золото» более миллиарда рублей, а акции позже передал сестре. По мнению прокуроров, депутат проживал в столице, когда вел бизнес – поэтому дело не дали рассматривать приморским судам.

Конфисковали турбазу в феврале 2022 года, закрылась компания еще на пару месяцев раньше. Отзывы на обслуживание в коттеджах, отметим, во время приема гостей были не самыми лестными. Комментарии в открытом доступе: например, приморцам не понравилась услуга завтрака за 700 рублей (по меркам 2020 года), который ждать нужно больше часа.

Рыночная стоимость комплекса – больше 900 миллионов рублей, еще 135 миллионов квалифицируют как незаконно добытую прибыль. Суд удовлетворил иск, и, пока предприятие в госсобственности, роскошной базе ищут нового владельца.

Герой истории – Сергей Сопчук – объявлен в международный розыск и до сих пор не найден.

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