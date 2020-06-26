2020-06-26T02:47:38+03:00
Общество

Букет цветов для прокурора: в «почетную отставку» отправили судью и супругу депутата Госдумы из Приморья Рону Сопчук

Точку в странной истории поставила квалификационная коллегия судей Приморского края
Никита СЕРГЕЕВ
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Скриншот видео из зала суда. 6 марта 2020 годаСкриншот видео из зала суда. 6 марта 2020 года
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Судью Рону Сопчук квалификационная коллегия судей Приморского края понизила в квалификационном классе и удовлетворила ее заявление о почетной отставке.

О странном инциденте, произошедшем в марте на заседании, посвященном иску Генпрокуратуры о взыскании с Игоря Пушкарева, экс-мэра Владивостока, 1,4 миллиарда рублей, «КП — Владивосток» подробно писала ранее. Тогда замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры генерал Сергей Бочкарев в ходе процесса упомянул запросы в прокуратуру депутата Госдумы Сергея Сопчука, а также и супругу депутата судью Сопчук. В перерыве заседания Рона Сопчук, которая не была участником процесса, зашла в зал и попыталась передать Бочкареву букет цветов. Как пояснила сама судья, она хотела поздравить прокурора с 8 марта.

После произошедшего комиссия по этике Совета судей Приморья обратилась в квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Сопчук Р. В. дисциплинарного взыскания в виде «досрочного прекращения полномочий судьи».

Рона Сопчук указом президента в 2006 году была назначена на должность судьи на трехлетний срок полномочий. В 2009 году ее переназначили на ту же должность уже без ограничений по срокам. В 2013 году Сопчук назначили председателем Советского райсуда, в 2019-м она покинула эту должность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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