Салют на День города Владивостока 2022: во сколько начинается и где посмотреть

Праздничный салют во Владивостоке в честь дня рождения города начнется в традиционное время.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
2 июля Владивосток отметит 162-ю годовщину со дня основания. Праздничные и торжественные мероприятия пройдут в дальневосточной столице 1 и 2 июля. Жителей и гостей города ждут концерты, различные творческие площадки и грандиозный салют. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала подробную программу на День города 2022.
ВРЕМЯ
Праздничный фейерверк в День города Владивостока в 2022 году состоится при любой погоде. Залпы в небо начнутся в 22:00 по местному времени и продлятся около 10 минут, после запланировано файер-шоу и будет играть клубная программа от лучших диджеев и вокалистов города.
ЛОКАЦИИ
Известны и площадки, на которых в конце праздничного дня в ночном небе вспыхнет красочный салют:
- остров Русский (Подножье, 32),
- остров Попова (Бассейновая, 14),
- поселок Береговое (Строительная, 5),
- поселок Трудовое (Лермонтова, 81)
- и, конечно, «главный» фейерверк на центральной площади.
Отличный вид на салют откроется непосредственно с площади, морского вокзала, а также с сопок города.
Отметим, организатором праздничных мероприятий, проведение которых запланировано на День города, выступает администрация Владивостока.
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