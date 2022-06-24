Салют на День города Владивостока 2022: во сколько начинается и где посмотреть

Праздничный салют во Владивостоке в честь дня рождения города начнется в традиционное время. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

2 июля Владивосток отметит 162-ю годовщину со дня основания. Праздничные и торжественные мероприятия пройдут в дальневосточной столице 1 и 2 июля. Жителей и гостей города ждут концерты, различные творческие площадки и грандиозный салют. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала подробную программу на День города 2022.

ВРЕМЯ

Праздничный фейерверк в День города Владивостока в 2022 году состоится при любой погоде. Залпы в небо начнутся в 22:00 по местному времени и продлятся около 10 минут, после запланировано файер-шоу и будет играть клубная программа от лучших диджеев и вокалистов города.

ЛОКАЦИИ

Известны и площадки, на которых в конце праздничного дня в ночном небе вспыхнет красочный салют:

- остров Русский (Подножье, 32),

- остров Попова (Бассейновая, 14),

- поселок Береговое (Строительная, 5),

- поселок Трудовое (Лермонтова, 81)

- и, конечно, «главный» фейерверк на центральной площади.

Отличный вид на салют откроется непосредственно с площади, морского вокзала, а также с сопок города.

Отметим, организатором праздничных мероприятий, проведение которых запланировано на День города, выступает администрация Владивостока.

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