Мэр Владивостока Константин Шестаков отчитался о работе в 2021 году

Владивосток ждет преображение. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В стенах большого зала краевого правительства 23 июня собрались общественники, депутаты, чиновники и журналисты – глава дальневосточной столицы Константин Шестаков отчитался о своем первом годе на посту мэра. Уточним сразу: доклад депутаты городской думы одобрили. «Комсомольская правда – Владивосток» предлагает заглянуть в прошлое и пройтись по главным достижениям 2021 года.

– Я взял кредит доверия. Настало время первого платежа, – начал выступление мэр.

В ЦИФРАХ

Присутствующих поприветствовала Вера Щербина, председатель правительства Приморья. Курс главы Владивостока политик одобрила, отметив, что 2021 год действительно был непростым.

Освоение бюджета, кстати, составило 97% – высокий результат. 100%, напомнила Вера Георгиевна, бывает только у ведомств социальной политики, так как они направлены на адресные выплаты.

Львиная доля расходов Владивостока приходится на образование – 11 миллиардов рублей, ЖКХ получило 3,7 миллиарда рублей за год, ведомства экономической политики (включая дорожное хозяйство) – 5,6 миллиарда. Категория доходов городского бюджета за 2021 год составила 22,6 миллиарда рублей, расходы достигли почти аналогичной суммы. От федеральных органов удалось привлечь более 12 миллиардов рублей на развитие дальневосточной столицы.

ЧЕГО ХОТЯТ ВЛАДИВОСТОКЦЫ

Константин Шестаков отметил, что 90% жителей Владивостока обозначили ТОП-5 важных для них направлений: благоустройство, дороги, транспорт, отопление и образование, согласно аналитике Центра управления муниципалитетом. Глава напомнил присутствующим, чего удалось достигнуть за год:

– Благодаря созданию новых общественных пространств город приобретает черты столичности и становится привлекательным для туристов. В прошлом году во Владивостоке появилось девять таких территорий [какие места преобразятся в 2023 году – в отдельном материале КП].

В пример Константин Владимирович привел сопку Бурачка, оборудованную в 2021 году, лыжню на острове Русский, Матросский сквер, набережную на Татарской и другие проекты. Многие из них положительно оценены федеральными экспертами, заявил мэр. При этом стоит учесть, что ряд локаций ждет еще и второй этап благоустройства. Как рассказал глава города, среди амбиций – соединить набережные Владивостока в одну 18-километровую прогулочную зону вдоль Амурского залива.

Привести в порядок удалось и придомовые территории: дворы и подъездные пути. Освещение благодаря поддержке полпредства на Дальнем Востоке установили в 166 жилых микрорайонах. По нацпрограмме отремонтировали 47 придомовых территорий и скверов.

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ, ИЛИ КАК МЭР МАШИНЫ ТОЛКАЛ

В докладе об успехах в модернизации дорожной сферы Владивостока Константин Владимирович вспомнил, как толкал буксующую машину жительницы, попавшей в беду из-за наледи на трассе.

Презентация реконструкции транспортных развязок. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– Будущей зимой рассчитываем улучшить качество работ по уборке и вывозу снега. И, конечно, по контролю состояния дорог – я отлично знаю, каково это – толкать машины в гололед. Но такие примеры говорят о недоработке.

В целом за год отремонтировано более 30 участков дорог, еще 32 подлежат восстановлению в 2022 году. Среди них, как писала «КП», асфальтирование трассы к поселку Экипажный, обновление дороги на Суханова. Еще более 100 участков отремонтируют локально.

В планах – реконструкции транспортной развязки в районе Фирсова, на проспекте Красного Знамени, Рудневского моста, строительство мостового перехода с Бородинской на Русскую.

О теплосетях Владивостока. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Отметим, важное заявление Константина Шестакова коснулось общественного транспорта. Город успешно движется к обновлению автопарка, но это еще не все. Планируется, что во Владивостоке восстановят трамвайные пути. Подробности – в материале «КП».

ОТДЕЛЬНО – О РЕМОНТЕ ТЕПЛОТРАСС

Без недомолвок глава столицы вновь подчеркнул, что состояние сетей инженерных и водных коммуникаций – неудовлетворительное. Но есть успехи и в этой непростой сфере. Сейчас успешно ведут работы по реконструкции теплосетей набережной Спортивной гавани, за год разобрались с проблемным участком на Шепеткова, Гризодубовой и других улицах.

– На ремонт сетей во Владивостоке предусмотрено 710 миллионов рублей из разных источников. Наша команда совместно с краевым правительством подготовила заявку на реконструкцию. Владивосток получит 1,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния России на их модернизацию, – заявил мэр.

ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ

Большое внимание глава уделил подрастающим поколениям. Так, 16 школ и детсадов отремонтированы за год, но ставки выросли: теперь планируют обновить 36 объектов. Финансирование увеличится со 100 миллионов рублей до 290 миллионов.

Зарплата педагогов, уже писала «КП», выросла почти вдвое, при этом специалистов катастрофически не хватает. Решить проблему пытаются, например, порядка 80 школьных учителей получают компенсацию за найм жилья:

– Пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам: давайте подумаем о возможности оплаты билетов для педагогов, готовых переехать во Владивосток. Это стопроцентно окупаемое вложение, – добавил глава.

Про образование было сказано много. Статистика фиксирует отток молодого населения, поэтому задача, обозначенная администрацией – сохранить молодые кадры, привлечь их интересными проектами.

В конце доклада глава пригласил присутствующих на празднование Дня рождения Владивостока – напомним, запланирована масштабная программа.

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