«Нас не сломить»: как приморские волонтеры поддерживают наших военнослужащих

Центр «Родные люди» существует с 2015 года. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

Вся Россия сейчас переживает за военнослужащих, которые выполняют задачи специальной военной операции. Страна борется за освобождение Украины от нацистов. И Приморье не исключение. Оставленные в крае женщины беспокоятся за своих детей, мужей и отцов, стараются держать с ними связь и поддерживать. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с главой АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди» Натальей Кокоревой, чтобы узнать, как организация помогает нашим бойцам.

Глава АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди» Наталья Кокорева. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

– Чем занимается ваш центр, расскажите подробнее про свои проекты.

– Мы стараемся улучшить качество жизни людей старшего возраста. С 2016 года у нас существует проект «Полезно пенсионерам». Это форум, на который мы приглашаем участников, чтобы уделить внимание пенсионерам и показать, что они еще могут проявить себя в социуме. Три года мы выпускали газету с одноименным названием, но из-за пандемии пришлось все прекратить.

Пожилые тоже могут заниматься спортом! Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

В 2017-м организовали проект «Летние вечера 50+», который подразумевает культурно-досуговые программы. Он очень понравился людям. На свежем воздухе пожилые могут спеть, станцевать, продекларировать свои стихи, поговорить с давними знакомыми и просто отдохнуть под песни духового оркестра. Такие мероприятия проходят каждую среду. Правда, с 2019 года пришлось взять перерыв на два года из-за коронавируса, так как нам не хотелось подвергать опасности уязвимых людей.

С 2018-го существует проект «Серебряные волонтеры». Это был год добровольца, и мы обратили внимание, что пожилые также готовы приносить пользу. Это люди старше 50 лет, с сединой, словно серебро, в волосах, пенсионеры, бывшие комсомольцы, которые с детства приучены помогать другим. Больше тысячи людей вошли в сообщество.

Проект серебряные волонтеры существует с 2018 года. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

– Почему решили создать центр?

– Я просто не могла проходить мимо чужой боли. В 2015 году, когда я в роли волонтера активно участвовала в различных мероприятиях, мне показалось, что людям старшего возраста не уделяют должного внимания. И первое, с чего начал наш центр, – забота о пожилых, которые ограничены в движении. С возрастом кости людей становятся более хрупкими, нередко старики что-то ломают, перестают ходить, а родственники не знают, что делать. И мы начали проводить занятия, рассказывать, как можно помочь.

Люди старшего возраста, которые, например, занимаются скандинавской ходьбой, уже не вызывают такого сильного удивления. А раньше нам приходилось бороться со стереотипом, что пожилые должны сидеть дома или возиться в огороде. Они такие же полноценные члены общества, они отдали долг Родине своим трудом и сейчас могут активно показывать себя, живя на пенсии.

Наталья Кокорева с волонтерами. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

– По вашему мнению, насколько развит патриотизм у нас в Приморье?

– Смотря, что такое патриотизм. Лично для меня – это в своей Родине делать то, что полезно обществу и стране. Видя, что что-то требует изменений, не проходить мимо. Важно показывать, что быть россиянином – это гордо. Говорить негативно о своей стране – неправильно.

Да, недостатки могут быть везде, и даже в семьях не всегда все гладко. Каждому бы хотелось видеть идеальную картину мира, но постоянно указывать только на плохое и передавать негатив своим детям, знакомым – это не патриотично. К сожалению, такое есть и у нас в Приморье.

Когда говорят, что Родину не надо защищать, всегда возникает вопрос – а если что-то страшное, кто будет оберегать жен, матерей и детей? Мы являемся потомками великого народа, и благодаря их труду мы сейчас можем говорить о патриотизме.

– Какие патриотические проекты есть у вашего центра?

– Например, «Красная гвоздика» – когда волонтеры раздают значки в виде цветка и собирают пожертвования.

Акция «Красная гвоздика». Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

Наши серебряные добровольцы в прошлом году заметили, что не все знают, что за памятная дата – 2 сентября. Из 100% молодежи 90% не могли ответить, что это за день. Поэтому мы решили заняться этой проблемой и рассказать всем о подвигах людей, которые защитили нашу страну.

Один из волонтеров в Большом Камне составил список земляков, которые ушли на фронт, отыскал некоторые сохранившиеся могилы и начал приводить их в порядок. К 75-летию Победы он придумал знак и размещал его на надгробиях, чтобы любой проходящий знал, что здесь покоится герой, и мог прибраться. Эту инициативу переняли и другие муниципалитеты.

Мы участвуем во всех мероприятиях в честь памятных дат, ходим по школам, рассказываем о патриотизме.

Волонтеры участвуют во всех мероприятиях в честь памятных дат. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

– Сейчас наши военнослужащие находятся на Украине и выполняют задачи спецоперации. Переживаете?

– Конечно. Я не знаю, кто может не волноваться в такой ситуации. Когда задумываешься об этом, то хочется, чтобы все вернулись домой к своим семьям живыми и здоровыми. Это действительно непростая ситуация, и ребятам, которые сейчас находятся на Украине, тяжело. Для каждого человека нашей страны важно, чтобы никогда больше антироссийские времена не вернулись. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы помочь нашим военнослужащим.

– Как поддерживаете наших солдат? Какую помощь оказываете?

– В марте волонтер Павел Яковенко из поселка Романовка Шкотовского района поехал через всю страну в Донбасс, чтобы зажечь свечу памяти на Аллее ангелов, а самое главное – передать письма от детей нашим ребятам. Мы постоянно были с ним на связи, поддерживали. Такие поступки должны быть примером для подражания, это патриотизм, который идет от сердца и души.

– Проявляют ли участники ваших проектов интерес к помощи нашим бойцам?

– Конечно. Они собирают гуманитарную помощь, приносят что-то свое, фасуют, также мы контролируем доставку, покупаем то, что нас просят. Мы уже не можем назвать это волонтерством, это каждодневная работа, полное погружение, чтобы облегчить жизнь тем, кто сейчас на передовой.

Волонтеры на праздновании 1 мая с Олегом Кожемяко. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

– Как жители Приморья могут своими силами помочь военным?

– В первую очередь – морально поддержать. Можно выложить свое мнение в социальные сети, снять ролики – это важно. Также отправлять письма, ведь есть места, куда их можно принести, даже к нам, чтобы мы их передали. Можно помочь финансово. Кто бы что ни говорил – нас не сломить. Приморцы, как и большинство людей в нашей стране, не только словом, но и делом показывают свой патриотизм. Хочу передать благодарность тем, кто не остается в стороне.

Волонтеры собирают гуманитарную помощь. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

– Помогаете ли вы родным военных?

– Нельзя забывать о женщинах, чьи мужья и отцы участвуют в спецоперации, ведь они находятся под серьезным эмоциональным давлением, поэтому их надо морально поддерживать. Ребята, которые сейчас на Украине, должны быть спокойны за свои семьи.

У нас есть один проект в Уссурийске, правда, мы относим его к ветеранам Великой Отечественной войны – это «Помощь вдовам ветеранов Великой Отечественной войны». К ним приходят в гости, разговаривают, они собираются вместе на памятные даты. Хотелось бы, чтобы у нас не было вдов.

Волонтеры участвуют во всевозможных патриотических акциях. Фото: предоставлено Натальей Кокоревой.

– Кстати говоря, помогаете ли вы ветеранам Великой Отечественной войны?

– В первую очередь ветеранам нужно внимание. Ко всем памятным праздничным датам мы стараемся к ним прийти и что-то принести. В этом году мы инициировали акцию «Вам, родные». Мы поздравляем ветеранов и дарим им корзину с какими-нибудь товарами. Мы обращались к бизнес-сообществу, и наши предприниматели поделились продукцией, которую они производят. Отозвались 15 организаций. Так мы хотели показать, что в послевоенное время люди своим трудом продолжают развивать страну.

Но жаль, что в Приморье осталось очень мало ветеранов. Иногда бывали случаи, что еще вчера человек был жив, а сегодня уже нет. Нужно использовать любой момент, чтобы сказать «спасибо», а когда их не станет – сохранить память о них.

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