Жара во Владивостоке: как спастись от душного пекла

Рассказываем, как и где спастись от жары. Фото: Иван Макеев

В начале летнего сезона солнце балует Владивосток теплыми деньками редко, но метко. К примеру, 27 июня в столице Дальнего Востока днем 21-23 градуса тепла. Однако, чтобы избежать такой неприятной вещи, как солнечный удар, стоит соблюдать ряд правил. Также «Комсомолка» поделится лайфхаками, которые сделают вас победителем в этой схватке с жарой, охватившей регион.

Высокие температуры установились во многих городах России. В Москве, например, по этому случаю создали комнаты прохлады, а в некоторых местах и вовсе начали бесплатно раздавать воду. Владивостоку пока далеко до показателей в +32 градуса, но и здесь уже хочется спастись от солнечных лучей.

ГДЕ СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ

Если охота погулять на улице, но уже стало невыносимо, то всегда можно в поисках прохлады заглянут в бесплатные галереи города. Открыты для бесплатного посещения такие места, как «Централь» на Светланской, 11, «Арка» на Светланской, 5, арт-пространство в большом ГУМе, ЦСИ «Заря» на проспекте 100-летия Владивостока, 155 к2.

Еще можно купить билет на интересный сеанс, в кинозалах всегда прохладно, а учитывая, что там вновь появляются западные картины, то это будет вдвойне приятней.

Если оказаться в четырех стенах это не то, чего вам хочется, то давайте прогуляемся в Покровском парке, Театральном или Адмиральском скверах, дендропарке ВГУЭС, где большая часть пространства прикрыта деревьями. Или можно вовсе поехать в Ботанический сад, чтобы заглянуть в оранжерею или пройтись в лесной зоне.

ПРОХЛАДА В КВАРТИРЕ

Лето «разгуливает» не только по улицам города, но и заглядывает в квартиры. Хорошо, если дома есть кондиционер или хотя бы вентилятор. Кстати, с помощью второго можно сделать примитивную замену дорогому освежающему оборудованию. Тазик с холодной водой и кубиками льда поставьте на пути воздуха из вентилятора. Так испарения из своеобразного «бассейна» смешаются с потоками воздуха и распространятся по всей квартире.

Прекрасный помощник в борьбе с жарой – влажная уборка. Возможно, это звучит, как заманчивый повод попросить подростка наконец-то прибраться в своей комнате, но метод действительно рабочий. Свежевымытые полы и отсутствие пыли помогут вам вздохнуть полной грудью.

Основной залог успеха в борьбе с жарой – это правильное проветривание. Открывать окна лучше ранним утром и поздним вечером, в это время воздух еще не успевает достаточно прогреться либо остывает. Однако если комната выходит на теневую сторону, то ограничений в проветривании нет.

Не загорайте с 11:00 до 16:00 Фото: Евгения ГУСЕВА

ТЕЛО БЕЗ ПЕРЕГРЕВА

Еще один лайфхак, который поможет спастись от жары не только в квартире, но в целом в летний сезон. И звучит он так – больше жидкости. Но не злоупотребляйте напитками со льдом, если не хотите простудиться и подхватить ангину. Откажитесь по возможности от кофе и алкоголя, эти напитки выводят жидкость из организма, поэтому могут привести к плохому самочувствию и обезвоживанию.

Ради вашей же безопасности не выходите из дома без головного убора или летнего зонтика, а также не загорайте с 11:00 до 16:00.

Спорт – это жизнь. Но когда на улице в середине дня зашкаливают высокие температуры, физические нагрузки и активный вид спорта лучше минимизировать. Однако посещение бассейна в такой период будет очень полезным.

ВЕРНЫЕ СПУТНИКИ

Необходимый атрибут в сумочке или рюкзаке каждого приморца этим летом должен стать солнцезащитный крем. Для светлой кожи, которая быстро краснеет, а также людям с веснушками лучше выбирать средства с высокой степенью защиты (SPF 50+). Людям с более темным оттенком кожи подойдет SPF 6-15+.

Это косметическое средство защитит вас от двух типов вредоносных солнечных лучей: UVB и UVA. Первые вызывают солнечные ожоги, вторые – нет, но оба типа делают кожу менее эластичной, активизируют процессы старения и увеличивают риск возникновения рака кожи.

ВИШЕНКА НА ЖАРЕ

Без вкусных лайфхаков тоже не обойтись. Рецепт самого простого летнего бутерброда, который поможет пережить жару, это шарик мороженого, прижатый двумя ломтиками печенья. Вкусно, легко, освежающе. Главное, берегите горло.

Мороженое – идеальный летний десерт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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