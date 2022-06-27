Почти 600 «японок», идущих к приморцам, сгорели на корабле в Азии – потомки самураев не помогли

В JAL Auto раскрыли, что японская сторона не помогла в тушении пожара. Иллюстрация из архива КП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия судна «Ангара» не взбудоражила только самых далеких от темы автомира дальневосточников. Как стало известно «КП», пожар на судне, начавшийся в японской акватории, приближается к завершению: спасать больше нечего. Эксперт приморской автопромышленности, директор компании AutoPriority Константин Тарасов подтвердил «Комсомольской правде – Владивосток», что сгорели почти 600 автомобилей, направляющихся из Страны восходящего солнца в Россию. Собеседник сослался на источник в компании-перевозчике. Все произошло в порту Фусики у берегов префектуры Исикава, в 24 километрах на северо-запад от города Вадзимы, рассказали «КП» в Ространснадзоре. Оставив международные прения вопроса, редакция решила разобраться, кто будет платить и будет ли.

– Поступила информация, что груз сгорел полностью. Случай страховой, следовательно, выплаты будут. Ответственность несет компания-перевозчик, факт подтвердили в самой компании. По документам, по которым переводили деньги в Японию, то есть, по этим чекам, выплатят компенсацию. Порядок возмещения пока не ясен.

Собеседник редакции подчеркнул: детали появятся, когда судовую компанию и непосредственно представителей перевозчика – Japan Auto Lines [российская фирма, организующая трансферы машин] – запустят на судно.

Судно «Ангара» перед отплытием. Порт Фусики, 25 июня. Фото: JAL Auto

– Первые люди, которые смогут зайти на борт – сотрудники ведомств Японии, регулирующие чрезвычайные происшествия. По масштабу повреждений еще тоже мало информации: чтобы позволить осмотр, нужно уточнить, безопасно ли это.

Форма возмещения и даже валюта возврата еще не известна – это станет ясным только после осмотра судовыми компаниями. Клиентам придется набраться терпения. Это процесс не на день и не на неделю. Масштаб ЧП не маленький.

В то же время, считает Константин Тарасов, JAL Auto – крупный и серьезный игрок. Фирма не станет, по мнению собеседника, отлынивать от ответственности – рисковать репутацией. Редакция узнала другие мнения.

– Это впервые за десять лет такое случилось – полная утрата груза. Точной информации о том, будут ли компенсации, нет. Домыслами заниматься не хочу. Детали – как минимум через месяц, – рассказал «Комсомольской правде» Валерий Кауров, директор SBT.

Согласно официальному сообщению перевозчика, прием груза из Японии приостановлен. Представители азиатской стране также сами не будут временно ввозить автомобили в Россию. Японцы отказались помогать в тушении пожара, уточнили в JAL Auto.

Открытое пламя на судне «Ангара». Фото: hokkoku.co.jp

Напомним, судно ходило под флагом Сьерра-Леоне, именно поэтому до него трудно «добраться» специалистам нашей страны. Все 25 россиян из экипажа доставлены в Японию, расследование пожара осложняется международными бюрократическими тонкостями. Как писала «КП», на корабле как минимум 570 японских иномарок – они ехали во Владивосток. «Ангару» построили в 1995 году, вес и длина судна – 2682 тонны и 115,5 метра соответственно.

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