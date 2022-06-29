Фермерская социальная сеть: как приморцы экономят на натуральных продуктах в интернете

Тематическая иллюстрация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти три тысячи приморских фермеров и дачников сегодня «пришли» в онлайн. Если быть точнее, то 2873 предпринимателя теперь продают свою продукцию через интернет, отмечают в региональном минсельхозе. Товары на платформе цифровой «Ярмарки» ничем не отличаются от тех, которые лежат на прилавках магазинов или стеллажах рынков. Порой так они свежее и дешевле. Для жителей края мясо, молоко, мед, яйца или овощи становятся реально доступнее. Для чего фермеры Приморья используют интернет, и как простому жителю края сэкономить на продуктах – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как это работает?

Впервые сайт для огородников появился в 2020 году. До сих пор не исчезли воспоминания о тогдашней напасти – коронавирусе, который закрыл на замок границы, а вместе с ними и поток большегрузов с овощами. В ответ местные власти задумали перевести продукцию приморских производителей в сеть, чтобы сократить логистические пути, время перевозки скоропортящихся товаров и убытки. Сейчас, в 2022 году, фермеры из 600 сел и городов Приморья работают напрямую с оптовиками и розничными покупателями.

По словам одного из разработчиков проекта Александра Кургака, задумка была в том, чтобы создать подобие «Авито», но для сельского хозяйства. После запуска онлайн ярмарки бабушки-дачники, селикционеры, крестьянско-фермерские хозяйства отправились на платформу. За ними последовали крупные оптовые сети, придомовые магазины и просто жители Приморья.

Понятно, что многие садоводы далеки от технологий. Однако, по словам Александра, бабушкам не пришлось разбираться с приложением один на один. В каждом населенном пункте работают специалисты от государственных органов. Они-то и помогают пенсионерам с приложением и размещением информации.

Вот так выглядит список продукции на сайте. Фото: скриншот

– Бабушкам и селекционерам помогают в районах. Сотрудники поддержки собирают информацию по телефону или через личное обращение, а затем размещают продукты на портал, – отмечает разработчик. – И пока работает мобильное приложение, мы создаем механизм оптовой торговли, с помощью которого фермеры начнут размещать объявления в группах. Иными словами, идет урожай помидоров и огурцов. Сейчас дачник или крупный производитель вынужден вести этот урожай оптовым продавцам, чтобы те уже занимались его реализацией. В ближайшее время у фермеров появится функция: добавить, например, объявление, о том что в субботу появится четыре тонны такого-то товара.

Экономим на продуктах

Сотрудничая с Минсельхозом и Приморской государственной сельскохозяйственной академией (ПГСХА), авторы проекта собрали целый реестр фермеров-производителей. Каждый условный супермаркет или небольшой придомовой магазин обзавелся собственной картой. На ней оптовики могут определить географию той или иной точки для будущей покупки, продумать логистику и посчитать затраты.

– Цифровой проект работает на то, чтобы наводнить рынок более дешевыми ценами для рядовых покупателей. Для магазинов исчезнет необходимость брать товар через перекупщиков. Зачем, если это можно купить напрямую у поставщика? Сейчас у нас в планах добавить отдельный раздел розничной торговли. Приморцы, проживающие в отдаленных районах, получат возможность закупаться продуктами но низким ценам. Например, хозяйство продает 10 тонн картофеля, которые не взял оптовик. Пользователю приходит сообщение, что там-то ведется продажа. Люди экономят, продавцы расширяются, находят потребителей. В этом и заключается цифровая трансформация привычных деловых отношений.

Как считают фермеры?

Несмотря на все преимущества платформы, не все предприниматели получают от нее серьезный результат. Когда руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Оксана Левашова впервые зарегистрировалась на платформе – посыпались первые звонки. Но существенной выгоды сделки не приносили. Покупают в основном в розницу.

– Где мешок картошки, где пять килограммов... Это не наш уровень. Звонков много, но оптовиков нет. С мелкими покупателями работать некогда, хочется, конечно, но некогда.

Тем не менее, Оксана Анатольевна считает, что будущее за технологиями, а оптовики рано или поздно найдутся. А вот у фермера Владимира Курбатова дела, наоборот, идут в гору. Его хозяйство перешло в онлайн в самом начале пандемии, когда наступили перебои с перевозками из Китая. Владимир Геннадьевич рассказал, что платформа дала существенное подспорье в то нелегкое время.

На сайте можно даже найти работу. Фото: скриншот

– Результаты есть, и достаточно хорошие. У нас продукция несколько специфическая – птица пастбищного содержания. На нее ценник, как правило, высокий.

Как рассказал птицевод, платформа упростила механизм купли-продажи. В поисковике продукция по ключевым словам запроса сразу появляется на верхних строках. О достоинствах товара можно прочитать на портале и сделать для себя вывод: покупать продукт или нет. Так и продавец, и покупатель экономят время друг друга.

Фермер отметил, что через сайт у его производства появилось много покупателей. Число постоянных увеличилось с 10 до 30 за короткий период. Также они нашли крупного покупателя, с которым работают на постоянной основе.

Тематическая иллюстрация. Фото: Елена КРИВЯКИНА

До использования сайта сельскохозяйственники выезжали на ярмарки в Уссурийск и другие города. К слову, наш собеседник уже собрался на пенсию, и постепенно объемы продаж падают.

– Если раньше мы были КФХ, то сейчас объемы сократились, и мы ушли в подсобное хозяйство. Обеспечиваем постоянных покупателей и открыты для новых. Возраст тоже дает о себе знать, мне 62.

Разработчики собираются распространить проект на всю Россию и страны СНГ. Сегодня платформа, на которой представлено 927 различных товаров из деревень, модернизируется для новых участников. Приморцы могут пользоваться приложением бесплатно. Механизм прост: зарегистрироваться, разместить фотографии продукции и контакты. Работает как веб-сайт, так и мобильное приложение.

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