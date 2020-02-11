Китайские овощи снова не пускают в Россию

Карантинная служба Китая из-за коронавируса ввела новые ограничения на поставку продукции в Россию. Из-за этих требований, как и ожидалось, ввоз овощей и фруктов оказался приостановлен на неопределенный срок. Что это за требования и почему из-за них прекратились поставки овощей на прилавки Приморья – разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

Напомним, в начале февраля, когда в Приморье закрыли границу с Китаем, цены на овощи тут же взлетели до небес. Магазины распродавали последние помидоры из КНР по 200 рублей за килограмм, а рядом на прилавок выкладывали свежие отечественные уже по 450-500 рублей за кило! Местные огурцы тоже подорожали до 400-450 рублей. Через несколько дней, понимая опасность дефицита, власти региона разрешили ввоз товаров через сухопутные пункты пропуска. Китайские овощи снова появились на прилавках, цены снизились, правда не до привычных, докоронавирусных. Но на фоне 500 рублей за кило помидоров - уже получше. Народ успокоился.

Однако специалисты уверены, что дальше - хуже. И дефицит ждет не только помидоры с огурцами. Ведь грузовые компании уже перестали ввозить овощи из Китая.

- После открытия границы зашла 51 фура – 1 350 тонн товара. Китайские овощи разошлись очень быстро, на сегодняшний день на базе осталось максимум 100 тонн, – проинформировал представитель крупнейшей оптово-розничной базы «Дружба» в Приморье Дмитрий Волков.

Суть новых требований карантинной службы КНР можно изложить кратко. Во-первых, нужно иметь сертификат происхождения на продукцию. Во-вторых, теперь в одной фуре можно вывозить только одно наименование товара. Казалось бы, требования не такие уж и серьезные, но как заявил врио министра промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, у этих нововведений есть серьезные последствия.

- Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим, - говорит врио министра.

Оказывается, новые требования карантинной службы теперь обязывают китайскую сторону готовить сопроводительную документацию на груз, в частности, предоставлять тот самый сертификат происхождения на продукцию при выезде из Китая.

Проблема заключается в том, что новые требования китайской стороны пока не имеют под собой какого-либо материально-технического обеспечения. Грубо говоря, сейчас на пунктах пропуска со стороны Китая нет специалистов, в чьих полномочиях была бы выдача тех самых заветных сертификатов. Стоит отметить, что раньше соответствие груза проверялось только на российской стороне, и проверку эту осуществляли инспекторы Россельхознадзора прямо на границе.

Почему сложилась такая ситуация – до конца непонятно. Возможно, у Китая есть свое видение и уже готово какое-то определенное решение. Но из-за недостатка информации и из-за нарастающего дефицита китайских овощей на прилавках, к решению вопроса подключилось правительство Приморского края. Рабочая встреча с участием Россельхознадзора и карантинной службы КНР должна прояснить ряд вопросов, в частности, в каком режиме теперь будут работать друг с другом контролирующие учреждения, и, самое главное, когда же в Приморье появятся китайские овощи по доступной цене.

Вторая проблема в большей степени затронет логистику, ведь теперь в одной фуре можно перевозить лишь одно наименование товара. Ранее в прицеп грузили несколько видов овощей, фруктов и даже ягод. Теперь же придется серьезно пересмотреть подход к доставке. В конце концов, есть товары, пользующиеся большим спросом, такие как огурцы, помидоры, морковь и картофель. Другое дело зелень, клубника или даже кабачки. Куда деть целую фуру клубники? Непонятно, как теперь вывозить цитрусовые: можно ли забивать в прицеп все подряд, либо отдельно гнать фургон с мандаринами, отдельно с апельсинами, а отдельно – с помело.

Впрочем, встреча с китайской стороной призвана ответить и на эти не менее важные вопросы. Не исключено, что данные меры вводятся на время карантина из-за вспышки коронавируса, и с нормализацией эпидемиологической обстановки в Поднебесной ситуация с поставками продуктов в Россию нормализуется.