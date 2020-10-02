Чем гордится Приморье: молодые агрономы зовут работать на поля

Молодые агрономы зовут работать в поля. Фото: Александр Хитров

Используя внедорожные качества наших автомобилей Nissan X-Trail и Nissan Terrano от официального партнера автопробега «Чем гордится Приморье», наша команда добралась до бескрайних сельскохозяйственных полей компании «Русагро». На этой неделе в крае стартовала уборочная, и прямо на наших глазах два новеньких комбайна полоска за полоской молотили сою, оставляя за собой чистое поле.

Нам обещали, что нас встретят опытные агрономы и расскажут все об особенностях сельского хозяйства в Приморье. Но каково же было удивление, когда навстречу нам вышли две молодые девушки с электронными планшетами в руках и, с трудом скрывая смущение перед камерами и гордость за свою работу, стали чуть ли не стихами говорить о престиже своей профессии.

Сою начинают убирать 20-25 сентября. Фото: Александр Хитров

ПРОДОЛЖАЯ ДИНАСТИИ

Мы стоим на участке «Ширяевский» недалеко от села Ивановка Михайловского района. На заднем плане комбайн отгружает сою в кузов грузовика, а перед нами - Юлия Жукова, старший агроном по семеноводству, рассказывает, как пришла в профессию.

У меня отец агроном, работал механизатором. Дедушка тоже был механизатором. Наверное, это передается от родителей, - смеется Юлия Жукова. - Когда вышла за стены сельхозакадемии, в которой получала образование, захотелось оправдать диплом. И мне посчастливилось, что в компании «Русагро» меня приняли вообще без опыта работы, взяли с нуля и взрастили до высокой должности.

Сегодня обязанность Юлии – предоставлять посевной материал всем участкам компании «Русагро» в Приморье, а это тысячи гектаров от Уссурийска до Турьего Рога. Ее ответственность – подбор сортов необходимой линейки, сохранность посевного материала, мониторинг состояния посевов в поле – как культура себя ведет, какой прогноз на урожайность, засорена ли культура, присутствуют ли болезни, сорняки. Какую обработку можно применить, чтобы культура показала свой потенциал и, в конечном итоге, можно было собрать более хороший урожай.

- В большом агрохолдинге большие объемы. А агроном - это не тот человек, который приехал на поле, посмотрел и все. Нет, агроном пришел, посмотрел одну точку, изучил, другую. Пока все поле по диагонали не пройдет, только так можно оценить состояние посева.

При этом мы находимся на поле, где растет сорт сои Опус. Юлия подтверждает, что уборка проходит очень успешно. Культура достигла своей физиологической спелости, почва не переувлажнена. Проще говоря, комбайны не вязнут в грязи, а спокойно производят срезание растений и обмолот зерна.

Поле мы нашли недалеко от села Ивановка. Фото: Александр Хитров

Агроном по семеноводству «ПримАгро» Татьяна Ким тоже продолжатель династии.

- Закончила сельскохозяйственную академию еще в 99 году и после окончания работала в сельском хозяйстве, только не на производстве. У меня папа закончил этот институт, он у меня гидромелиоратор. И когда встал вопрос, куда мне поступить, то в принципе я долго не задумывалась. Выбрала агрофак и успешно его закончила, всю жизнь работаю по диплому.

В «ПримАгро» Татьяна третий год, сначала работала с документами, сертифицировала груз – сою и кукурузу - для отправки на экспорт.

- Занималась декларированием, подтверждением качества нашей замечательной продукции. И уже второй сезон я работаю агрономом. Мне предложили уйти на производство, и я согласилась, и ни на секунду не пожалела, - говорит Татьяна Ким. - Прежде всего, агроном на таком большом производстве – это стержень. От агронома исходит все. Тем более от агронома-семеновода. Потому что мы работаем с семенем, а семя – это исток.

Татьяна Ким и Юлия Жукова - современные агрономы, которые разрушают стереотипы. Фото: Александр Хитров

НА РАБОТУ – ХОТЬ В БЕЛЫХ РУБАШКАХ

Работа Татьяны, по ее словам, - обеспечивать семенным материалом свое производственное отделение. Семена нужно высеять, вырастить, заготовить, сохранить и потом предоставить на посев. Гибриды кукурузы полностью закупаются, а семена сои - большую часть объема – компания заготавливает сама.

Почему именно кукуруза и соя? Эти культуры хорошо растут в Приморском крае, выращивать их выгодно. Это все кормовые продукты. К тому же соя - вообще культура, которая пошла именно с Дальнего Востока. У нас здесь почвы подходящие, влагой обеспечены, даже чрезмерно. Но с этим можно работать. Условия в Приморье лучше, чем где либо. Дальше вопрос – умение ее выращивать.

Огромное преимущество Приморья – граница и порты. Сегодня все продукция, благодаря высоким мировым ценам на сою и кукурузу, отправляется на экспорт. Но с развитием свиноводческого кластера на территории края эта продукция будет отправляться и на корма. Кстати, про свиноводческий кластер и то, как животноводы планируют накормить свининой весь регион и не только, мы рассказали в первый же день автопробега «Чем гордится Приморье». О нашей экскурсии на свинокомплекс в Михайловском районе читайте по ссылке.

В компании правило - покупать только новую технику. Фото: Александр Хитров

В автопробеге по Приморью не раз ловили себя на мысли - как сильно изменились поля за последние годы или даже, наверное, последнее десятилетие. Раньше кругом в основном росла трава. Теперь же кругом растут какие-то сельскохозяйственные комплексы, виднеются башни элеваторов, от основной трассы появляются новые асфальтированные дороги к предприятиям. Ну и поля – живут. Наши спутники подтверждают: за последние годы край очень сильно шагнул в сторону развития сельского хозяйства, государство начало поддерживать отрасль, вкладывать деньги, компенсировать затраты на разработку залежей. Ведь самый ценный ресурс – это земля.

А когда появились крупные агрохролдинги, такие как «Русагро», начались меняться стереотипы о том, что вообще такое работать в сельском хозяйстве.

Специалисты компании отмечают, что молодежь еще боится идти в сельское хозяйство и до сих пор есть стереотип, что это работа по колено в грязи, что трактористы – это пьяницы, и так далее.

- Сейчас такого нет. Наши трактористы могут прийти на работу в белой рубашке и до конца смены ее не запачкать. И при этом у них достаточно высокий уровень зарплаты, - говорит один из топ-менеджеров компании.

Главный на поле - механизатор. Фото: Александр Хитров

Его слова подтверждают и наши спутницы – молодые девушки-агрономы.

- Будучи студенткой, когда я пришла на агрономию, получала образование, понимала, что все так тяжело, такие трактора старые, вспоминались все эти далекие-далекие девяностые, - говорит Юлия Жукова. - Когда пришла в «Русагро» – увидела обратное. Все интереснее. Объемы привлекают и техника – она вся автоматизированная. Если залезть в любой комбайн или трактор, то можно увидеть, что у него все есть – кондиционер, холодильник, компьютер. Механизатор только сидит и нажимает на кнопки. Он видит все, что происходит в бункере, может все контролировать, не покидая кабины.

Кстати, техника в «Русагро» строго новая, у компании такая позиция – никакой старой б/у техники. Самый старый трактор сейчас – 2014 года. Автопарк обновляется, покупается новая, простая в управлении. Если есть навыки вождения машины – сядешь и поедешь.

Пока комбайны делали небольшой перерыв, а наши участницы автопробега – Татьяна и Юлиана – красивые фото на фоне техники, механизатор подошел к Татьяне и предложил прокатиться в кабине. Кто бы упустил такую возможность? И Таня уехала с механизатором в поле заготавливать сою, в следующий раз мы увидели ее минут через двадцать, счастливую и полную впечатлений. Подтверждает – в кабине комбайна не меньше электроники, чем у нашего внедорожника.

Семейство Nissan отлично себя зарекомендовало для работы в полях. Фото: Александр Хитров

ПО ПОЛЯМ С ПЛАНШЕТОМ

Наши новые знакомые Юлия и Татьяна приехали на корпоративных автомобилях, причем каждая на своем. Компания обеспечила, еще бы, такие масштабы и такие расстояния.

Кроме того, в руках у девушек главные инструменты агронома сегодняшнего дня – складная линейка и планшет. Тоже яркая деталь в разговоре о технологичности.

- Планшеты нужны, потому что основное место работы – в полях. Здесь программы, необходимые для работы. Здесь отражены поля, как к ним добраться, история поля. Мы делаем агрономические отчеты, даем рекомендации, наблюдаем, как растет культура. Здесь электронная карта, на которой мы смотрим местоположение в поле, чтобы не затеряться. Потому что площади достаточно большие. А с помощью линейки я могу измерить высоту среза растения, высоту прикрепления нижнего боба, длину растения, посчитать биологическую урожайность, прогнозировать урожайность, - рассказывает Юлия Жукова.

Юлия Жукова. Фото: Александр Хитров

«ПРИМОРЬЕМ НУЖНО ГОРДИТЬСЯ»

Обе девушки родились в Приморье и вполне осознанно связали свою жизнь с нашим регионом.

- За что люблю Приморский край? Это моя родина! Я здесь выросла. Тем более я бываю на разных производственных участках в Уссурийском, Михайловском, Хорольском, Ханкайском районах, вижу нашу природу. Особенно сейчас, осенью – просто неописуемые красоты. Когда с сопки спускаешься – голова кружится. Люблю край за эти просторы, за эту природу, - признается Юлия Жукова.

С ней согласна и коллега Татьяна Ким:

- Я родилась в Приморском крае. Мой родной город - Уссурийск, родители тоже отсюда. У меня здесь корни. Приморье - это место, где нужно жить и гордиться своим краем!

Уборка сои. Фото: Александр Хитров

Несмотря на то, что в Приморье сельхозакадемия выпускает немало специалистов, потребность в них есть постоянно. У «Русагро» в Приморье сейчас работает 12 агрономов, и этого мало. Но самая большая беда – это механизаторы. Их всегда не хватает, трудно заполнить штат.

Все дело в старых стереотипах, которые легко рушатся, стоит только попробовать. У тех же механизаторов сейчас среднегодовая зарплата достойная, стабильная и, что немаловажно сейчас, полностью «белая». Плюс компания может обеспечить сотрудников, в зависимости от должности, корпоративным транспортом, сотовой связью, планшетами и переносными компьютерами.

Существует система стажировок для тех, кто еще только учится или уже закончил. И во время стажировки молодым специалистам тоже платят полноценную зарплату. Вообще молодым специалистам действительно проще начать свою карьеру в такой компании, как «Русагро». Тут обязательно есть наставник, который тебя будет обучать и делить с тобой ответственность. То есть здесь молодого специалиста не накажут за первую же ошибку, а наоборот сделают так, чтобы человек остался подольше и развивался в компании. Если заинтересовались, посетите сайт холдинга, где можно узнать все о перспективах работы.

- Если у вас есть желание быть агрономом, нужно однозначно идти пробовать, - уверяет Юлия. - Современные технологии – это не то, что было у бабушек и дедушек. Хотелось бы, чтобы никто не боялся. Это интересная профессия, всегда на свежем воздухе, ты постоянно растешь, копишь знания и постоянно изучаешь что-то новое. Приходите к нам работать!

- Работа агронома – престижная, интересная и познавательная. Не стоит ее бояться, а наоборот приходить с новой энергией в такие перспективные компании, как наша. А мы уже будем делиться своим опытом и помогать, - добавляет Татьяна. - У нас команда роста. «Русагро» – лидер в агробизнесе, который дает рост не только семени, но и молодым специалистам!

На этом мы прощаемся с тружениками поля. Работа по уборке сои кипит, а примерно 10-15 октября начнется и уборка кукурузы. Желаем всем фермерам Приморья в этом году хорошего урожая.

Команда автопробега продолжает свой путь. Фото: Александр Хитров

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

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Генеральный партнер автопробега — ООО Авангард, официальный дилер TOYO TIRES на территории Дальнего Востока. TOYO TIRES - японская компания, мировой производитель шин. 75 лет компания разрабатывает и производит первоклассные шины с высокими эксплуатационными характеристиками для легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и грузовиков.

Топливный партнер автопробега ООО «УссурНефтеПродукт» — ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае.

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Автопробег «Чем гордится Приморье» от «Комсомольской правды»

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