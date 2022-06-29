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29 июня 2022 4:53

«Я вас всех положу»: выпивший приморец ранил жену очевидца в клубе «Маяк» во время стрельбы

Буйный житель Артема, ранивший трех человек из огнестрела, заключен под стражу
Екатерина МАКСИМОВА
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июня житель Артема устроил стрельбу в ночном клубе «Маяк». На такой опрометчивый поступок пьяный мужчина пошел после того, как ему не дали пройти в заведение. Изначально предполагалось, что его не пропустили как раз таки, потому что он был с оружием. Но судя по видео, он не смог продолжить веселье, поехал за ружьем и вернулся, чтобы отомстить обидчикам.

Гости на втором этаже клуба услышали выстрелы и крики, бросились в зал, в надежде спрятаться от разъяренного человека. На кадрах заметно, что мужчине уже все равно в кого стрелять, в результате его действий пострадало трое человек. Раны оказались не смертельными, однако некоторым понадобилась помощь медиков.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с одним из очевидцев, который рассказал детали происшествия:

– На входе этого человека не пустили, потому что он был излишне пьян. К тому же на нем была спортивная одежда, это не соответствует дресс-коду нашего заведения. Вступил в словесную перепалку с охранниками, выкрикнул: «Я вас всех положу, у меня есть травмат» и уехал. Никто и подумать не мог, что его угрозы перерастут в действия. Он стал стрелять в толпу людей, которые были на втором этаже, даже попал по ногам моей супруги. Другой девушке, насколько я знаю, требуется операция.

После демонстрации огнестрела обиженный посетитель ушел с места преступления, но оперуполномоченные по горячим следам нашли его и доставили в отдел (этот момент тоже есть на записи). Мужчина как минимум два месяца проведет под арестом, он уже находится в СИЗО. Сейчас по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. За этот поступок приморец может отправиться в тюрьму на семь лет, так как он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

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