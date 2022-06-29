«Я вас всех положу»: выпивший приморец ранил жену очевидца в клубе «Маяк» во время стрельбы

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июня житель Артема устроил стрельбу в ночном клубе «Маяк». На такой опрометчивый поступок пьяный мужчина пошел после того, как ему не дали пройти в заведение. Изначально предполагалось, что его не пропустили как раз таки, потому что он был с оружием. Но судя по видео, он не смог продолжить веселье, поехал за ружьем и вернулся, чтобы отомстить обидчикам.

Гости на втором этаже клуба услышали выстрелы и крики, бросились в зал, в надежде спрятаться от разъяренного человека. На кадрах заметно, что мужчине уже все равно в кого стрелять, в результате его действий пострадало трое человек. Раны оказались не смертельными, однако некоторым понадобилась помощь медиков.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с одним из очевидцев, который рассказал детали происшествия:

– На входе этого человека не пустили, потому что он был излишне пьян. К тому же на нем была спортивная одежда, это не соответствует дресс-коду нашего заведения. Вступил в словесную перепалку с охранниками, выкрикнул: «Я вас всех положу, у меня есть травмат» и уехал. Никто и подумать не мог, что его угрозы перерастут в действия. Он стал стрелять в толпу людей, которые были на втором этаже, даже попал по ногам моей супруги. Другой девушке, насколько я знаю, требуется операция.

После демонстрации огнестрела обиженный посетитель ушел с места преступления, но оперуполномоченные по горячим следам нашли его и доставили в отдел (этот момент тоже есть на записи). Мужчина как минимум два месяца проведет под арестом, он уже находится в СИЗО. Сейчас по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. За этот поступок приморец может отправиться в тюрьму на семь лет, так как он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

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