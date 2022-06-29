Память, уважение и любовь: Эксперт из Приморья рассказал, почему так важно верить в наших ребят на Донбассе

Тема патриотизма остается актуальной для каждого поколения. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Что такое патриотизм? На этот вопрос каждый ответит по-своему, но, безусловно, в определении чаще всего прозвучат такие слова, как гордость и любовь. Приморцы всячески показывают свою позицию по отношению к своей Родине: посещают патриотические мероприятия и акции, собирают гуманитарную помощь нашим солдатам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, проявляют интерес на лекциях и уроках об истории России. Более того, в 2023 году в Приморье появятся патриотические школы. О том, как можно развить патриотизм в регионе и куда обращаться ребятам, заинтересованным в этом вопросам, «Комсомолке» рассказал ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.

Кандидат экономических наук Юрий Авдеев. Фото: предоставлено «КП»

– Патриотизм и раньше был важен, а сегодня он актуален как никогда. Что еще, по-вашему, можно сделать для патриотизма в Приморье? Как его развить еще больше?

– Патриотизм не может быть более или менее актуальным. Раньше я любил родителей, они меня так воспитали, и сегодня я их люблю ничуть не меньше. За последние 30 лет выросло поколение, которое воспитывали, показывали пример взрослые, для которых любовь к деньгам была больше, чем к родным, к Родине. Теперь начинаем «приходить в сознание»: счастье не в деньгах, актуализируется патриотизм.

Знаете, если говорить о воспитании любви к Родине, мне представляется, что самым важным является восстановление связи поколений. Людей, которые родились в первой половине 20-го столетия, чья жизнь прошла в Советском Союзе, остается все меньше. Еще меньше тех, кого так или иначе коснулась Великая Отечественная война. Поэтому нужна программа на краевом уровне, позволяющая по возможности привлекать их для того, чтобы они могли поделиться своими воспоминаниями с молодыми людьми в школах, в библиотеках, на различных круглых столах. Думаю, у многих найдутся истории, которые делали их патриотами своей страны.

– Можете ли вы посоветовать какие-то организации, которые отвечают за патриотическое воспитание? Конечно, в первую очередь речь идет о наших юных жителях края.

– К сожалению, я не могу сказать, какие организации отвечают за патриотическое воспитание. Но мне представляется, что сегодня эта работа должна исходить прежде всего от краевой власти. В этом же, думаю, могли бы принять участие силовые структуры: краевые подразделения МВД, Министерства обороны, Тихоокеанского флота, МЧС и другие. Кроме того, есть инициативные группы бизнеса, которые организуют деятельность по патриотическому воспитанию. Важным звеном в этом плане являются вузы Приморского края, и прежде всего ДВФУ.

– Куда могут обратиться ребята, которые хотят узнать побольше о военной подготовке?

– Когда-то была такая организация, называлась ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), была она и во Владивостоке. Это то, что должно возродиться, чтобы туда могли бы обращаться молодые люди.

Приморцы участвуют в патриотических автопробегах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Как приморцы могут поддержать земляков, которые сейчас находятся на Украине?

– Канал гуманитарной помощи, писем из Приморья налажен, губернатор ездил в Донбасс, много земляков-военнослужащих участвовали в специальной военной операции, есть немало погибших там. Память о тех, кто отдал свою жизнь, должна стать поводом для патриотического воспитания. Когда о потерях стараются не говорить вслух, это становится ответом на вопрос о недостающем уровне патриотизма: значит, и я могу остаться безвестным. Смерть человека всегда трагична, но страшнее «оптимистической трагедии» замалчивание факта гибели. Неужели результаты Афганской войны не стали серьезным уроком?

– Что бы вы хотели сказать нашим солдатам?

– Не знаю, у каждого по-разному, но я каждый день думаю о тех, кто принимает участие в боевых действиях. Надеюсь, что большинство также переживает за наших земляков. С другой стороны, гибель солдат с украинской стороны вызывает не меньшее сочувствие, понятно, если речь не идет об откровенных нацистах. Обращаясь же к своим, хочется сказать: ребята будьте аккуратнее, берегите себя, постарайтесь вернуться с победой, у нас здесь еще много что предстоит сделать.

– Если ли среди ваших родственников, друзей те, кто сейчас находятся на Украине? Поддерживаете ли с ними связь?

– Я принимаю события на Украине близко к сердцу, потому что сам родом из Донбасса. Первые 20 лет жизни провел в городе Краматорске. Благодарю Всевышнего, родители не дожили до этих событий. Мама рассказывала, как немцы, отступая, гнали полем женщин и детей. Ей с подружками удалось спрятаться в кукурузе и вернуться домой.

Там у меня оставалась родная сестра, трое племянников, их дети. Крайний раз в Краматорске и Харькове я был в 2010 году, встречался с одноклассниками, готовились в 2014-м отметить полвека окончания средней школы. Увы, не состоялось. Связь поддерживаю, но стараюсь быть крайне осторожным, потому что любое слово может оказаться во вред им. Пытался перевезти родных сюда, но сначала им казалось, что все обойдется, а потом было поздно.

Выпускали только в западном направлении. Племянник с семьей сейчас в Днепропетровске, а сестра с внучкой вообще оказались в Германии. Но, так или иначе, благодаря сотовой связи удается поддерживать контакты, и на том спасибо.

Каждый по своему выражает любовь к Родине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Посоветуйте, пожалуйста, патриотическую литературу, которая заставила бы задуматься, как школьников, так и молодых людей. Как, например, «Повесть о настоящем человеке».

– С книгой Бориса Полевого у меня своя история. Сын в восемь лет пережил тяжелую операцию, после которой ему долго пришлось лежать навзничь на животе. И в это время я читал ему «Повесть о настоящем человеке». В какой-то момент, несмотря на то что ему и говорить было тяжело, он произнес: «Папа, а правда, я тоже настоящий человек!»

Да, такие книги нужно рекомендовать молодым людям, их много, назову только несколько имен: Аркадий Гайдар, Валентин Катаев, Илья Эренбург, Василий Гроссман, Анатолий Приставкин, Виктор Астафьев. Из современных хотел бы рекомендовать Захара Прилепина и нашего Василия Авченко. Важно не упускать из вида историческую литературу, есть великолепная серия «Жизнь замечательных людей». Ну, а более взрослым хотел бы порекомендовать недавно вышедшую из печати книгу бывшего министра Дальнего Востока Александра Галушки с соавторами «Кристалл роста», которую можно найти в Интернете.

– Кто такой патриот в вашем понимании?

– Патриот – тот, кто любит свою Родину, свой дом, свою семью. Не слепо, не фанатично, а трезво. Он стремится глубже узнать историю своей страны, региона, города. Критично оценивает происходящие события, пытается проникнуть в существо волнующих его проблем, находит свое место в жизни и предлагает свои варианты решений.

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