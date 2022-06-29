О самых важных датах в истории нашей страны «Комсомолка» побеседовала с приморскими экспертами

Памятные даты были введены в России в 2005 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июня – в календаре нашей страны отмечен, как День партизан и подпольщиков. Такие памятные даты, как эта были введены в России в 2005 году, они напоминают нам о важнейших событиях в жизни государства и общества. Безусловно, они достойны быть увековеченными в народной памяти. Список этих событий установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». О том, почему так важно не забывать историю страны и подвиги наших героев, в том числе и тех, кто сейчас ценой собственной жизни защищает мирных граждан на Украине, «Комсомолка» поговорила с представителями общественных организаций Приморья.

– Памятные даты появились не случайно. Пока мы помним о том, какой героизм проявили наши предки, мы остаемся частью нашей великой истории. Но стоит отметить, что патриотизм, это не только взгляд в прошлое, но и движение в будущее. Хочешь сделать мир лучше, начни с себя, не обязательно надевать военную форму, чтобы выразить любовь к своей Родине, даже если вы поможете человеку в беде или, например, устроите субботник в своем дворе – это уже часть уважения к своей стране и месту, где ты живешь. Но нужно не только слепо принимать всю информацию, а научиться отличать, где правда, а где ложь, – делится координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае Анна Алеко.

кКординатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае Анна Алеко.

– Что касается патриотизма конкретно в Приморском крае, мне кажется, здесь нужно сделать большой упор на краеведение. Однако жители нашего региона оказывают огромную поддержку нашим солдатам на Украине. Начиная от отправки медикаментов и других нужных вещей, заканчивая патриотическими концертами и акциями. Только объединившись, мы будем чувствовать себя единым целым, дружным народом и семьей.

Представитель Русского географического общества и по совместительству экскурсовод Артур Романенко. Фото: предоставлено «КП»

Стоит отметить, совсем недавно 22 июня в стране отметили еще одну из важнейших дат – День памяти и скорби. О страшном и трагическом событии знает каждый человек. Все регионы внесли свой вклад в Победу в тяжелом поединке. Представитель Русского географического общества и по совместительству экскурсовод Артур Романенко рассказал, почему мы никогда не должны забывать этот день:

– Это очень трагическая дата, вспоминают ее чаще всего с трепетом. Самое главное, важно не забывать, что, какая бы беда не свалилась на нашу Родину, российский народ всегда показывал свою храбрость, самоотверженность, великодушие и все превозмогал.

Эксперт также отметил, чтобы таких трагедий больше не повторялось, нужно помнить уроки Великой Отечественной войны. Память наших предков нужно чтить, ведь они внесли большой вклад в защиту нашей земли. И не важно на фронте это происходило или в тылу. Так, например, сейчас приморцы поддерживают наших солдат на Украине, собирая гуманитарную помощь и ждут, что они обязательно вернутся домой живыми и здоровыми. И встретят их, несомненно, как героев. Схожую позицию выразил председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александр Зюба:

Председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александр Зюба. Фото: предоставлено «КП»

– История – это основа любого государства. У человека, который не знает своего прошлого не может быть будущего. Страницы истории разные для страны: могут вызывать гордость, а могут заставить задуматься о правильности поступков. Это неизбежно. Мы должны помнить и уважать уроки истории, какой бы она ни была. Ситуация, которая сегодня происходит на Украине доказывает, что история не прощает невыученных уроков и повторяет их.

Историческая память-основа воспитания подрастающего поколения на правильных примерах. Молодежь, обязана помнить и чтить героическое прошлое России. Ведь во все времена подвиги дедов вдохновляли не одно поколение русских воинов встать на защиту своего Отечества.

Напомним, Во Владивостоке возложат цветы к памятникам первого губернатора Дальнего Востока и старосты города в пятницу, 1 июля. Также в конце первой половины дня торжественная церемония состоится у стелы «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади.

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