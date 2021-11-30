Кладбище кальмаров нашли на берегу Владивостока

Погибший кальмар в бухте Труда. Фото: Валентина ЦЫГАНОК, instagram.com/valya5413

Почти настоящее кладбище больших кальмаров нашли в бухте Труда на Русском острове. Жительница Владивостока увидела одного моллюска, выкинутого на берег. Он привлек внимание своим окрасом и большими размерами. Когда девушка подошла ближе, то увидела, что подо льдом много его погибших сородичей.

«КП – Владивосток» обратилась в ТИНРО, чтобы выяснить, что это за вид кальмара и насколько естественна эта ситуация.

– Это, скорее всего, тихоокеанский кальмар, самый многочисленный представитель головоногих моллюсков в наших водах. Это очень короткоцикловый объект, живущий всего один год. Сейчас, зимой, его жизненный цикл заканчивается. Обычно он завершает его на юге Японского моря, но в этом году было исключительно теплое лето и необычайно теплая осень, поэтому кальмар у нас задержался, но потом его путь на юг отрезало холодной водой и он не смог уйти. Явление обычное, но в этом году было много таких случаев, когда теплолюбивых объектов «прижимало» холодной водой и они впоследствии погибали. Для популяции кальмара это ничем не грозит, поскольку большая часть кальмара все же ушла на нерест, после чего он естественно элиминирует, – объяснили специалисты ТИНРО.

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