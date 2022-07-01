Приморскую столицу вновь перенесли на холсты

Выставка «Нарисованный Владивосток» будет радовать гостей до 15 августа. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Тигр из огней окон, как визуальное воплощение символа города, дома, улочки, кирпичные стены, как отголоски старого Владивостока, сопки, люди, лица в окнах, повседневная жизнь у моря. И вновь корабли, птицы, дороги, высотки и административные здания, море, берег, снежные улицы, выполненные акварелью и маслом, – это «Нарисованный Владивосток».

Это уже пятый «Нарисованный Владивосток» за пять лет. Фото: Ольга КОСТЕНКО

В арт-галерее «Централь» открылась юбилейная пятая выставка художников о городе у моря, приуроченная к празднованию 162-летия Владивостока. Живописные и графические произведения, работы декоративно-прикладного творчества из природных материалов представили приморские мастера для зрителей. По традиции в выставке принимают участие профессиональные художники и любители, молодых мастера и метры приморской живописи. Все авторы – те, кто любит свой город и передает через художественные работы любовь, уважение, восхищение, заботу об истории приморской столицы, неповторимый и ни с кем несравнимый дух и энергию Владивостока, его характер и так любимые жителями и гостями особенности.

Каждое полотно – про Владивосток. Фото: Ольга КОСТЕНКО

– Участие в выставке это – душа! – вдохновлено отмечает участница проекта, художник Софья Чижова.

Стоит посмотреть на лица гостей выставки, и ты понимаешь насколько дорог им любимый город и как им приятно узнавать знакомые места.

Изначально выставка существовала лишь в виртуальном формате, а в 2018 году обрела свое физическое воплощение и впервые была представлена в Приморской государственной картинной галерее. Примечательно, что в свой юбилей проект «Нарисованный Владивосток» вошел в Неделю премьер по случаю празднования дня рождения музея, которому 29 июня исполнилось 56 лет.

Выставка открыта для посещения ежедневно с 10:00 до 19:00. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Проект популярен, о чем говорит количество работ представленных на выставке. За пять лет, к 2022 году, число работ увеличилось до 150 от изначальных 30 картин, представленных зрителю в 2018-м.

Создатель проекта «Нарисованный Владивосток» и один из организаторов выставки Валерия Валенская отметила, что без художников нет возможности создавать и представлять ни одну выставку.

Вернисаж прошел 30 июня. Фото: Ольга КОСТЕНКО

– Сама выставка интересна всем своим составом участников и с каждым годом участников и картин все больше и больше. Мои пожелания кураторам: продолжать это проект дальше! – говорит Софья Чижова.

Полюбоваться выставкой можно ежедневно с 10:00 до 19:00, экспозиция простоит до 15 августа. Арт-галерея «Централь», Светланская, 11, второй этаж. Вход свободный.

Вход бесплатный. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Напомним, 24 июня в Приморской картинной галерее открылась выставка «Тайга. Арсеньев. Узала», посвященная известному исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Она открыта до 21 августа.

Кстати, директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказала об итогах Недели премьер:

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