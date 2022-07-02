Подарок на День города: в столице Приморья установили новый шашлычный рекорд

Владивосток установил новый рекорд в России. Фото: Милана СОКОЛ

Море, запах шашлыка, песни, радостные гости и веселый смех – так прошел большой городской пикник на мысе Ахлестышева Русского острова. Самое примечательное, что было на этой площадке в честь Дня рождения Владивостока, это, определенно, установка нового рекорда России по самому длинному шашлыку в нашей стране. Корреспонденты «Комсомольской правды – Владивосток» тоже отправились в новое городское пространство, чтобы лично увидеть, как все празднуют 162-летие дальневосточной столицы и «Супра» бьет результат Кабардино-Балкарии. Но обо всем по порядку.

Мэр Владивостока с супругой и командой на городском празднике. Фото: Милана СОКОЛ

ПЛЯЖ, МОРЕ, ПРОБКИ

Пляж на Ахлестышева недавно превратился в отличное место для комфортного отдыха, так что не удивительно, что выбор пал на него. Там много пространства, чистый воздух, вокруг лес и море. Идеально. Добраться до мыса в целом было просто: люди могли спокойно оставить свои машины вдоль дороги или на бесплатных парковках. От «Мини-ТЭЦ «Центральная» каждые 20 минут ходили шаттлы, которые довозили всех до Приморского океанариума, а оттуда – рукой подать до пляжа. Конечно, образовалась пробка, так много было желающих попасть на городской праздник, но особого дискомфорта это не доставило.

На мысе Ахлестышева появился новый арт-объект «Я люблю море». Фото: Милана СОКОЛ

Зона для семейного барбекю. Фото: Милана СОКОЛ

Островная часть праздника началась в 12 часов. Первыми сюда подтянулись те, кто решил вместе с грузинским рестораном «Супра» приготовить самый длинный шашлык в России. Но основной пик гостей пришелся часов на 14-15, даже получился небольшой «затор» на входе – гостей досматривали.

ПИКНИК С ЗАПАХОМ МОРЯ И ШАШЛЫКА

Большой городской пикник раскинулся вдоль всего пляжа. Здесь и сцена с песнями, и различные развлекательные площадки, и фотозоны, и пространство для семейного барбекю. Но первое, что бросилось в глаза, когда ты еще стоишь на возвышенности – длинная вереница людей.

Вереница людей, которые жарят 266-метровый шашлык. Фото: Милана СОКОЛ

От неожиданности даже показалось, что это просто нереальная очередь, а уже потом стало понятно – это растянулся огромный мангал, около которого примерно 400 человек жарили мясо. Во все стороны разлетался ароматный запах шашлыка, конечно, есть захотелось сразу. Но надо было подождать, ведь здесь не просто отмечают День города.

Конечно, были песни! Фото: Милана СОКОЛ

Развлечение для самых юных владивостокцев. Фото: Милана СОКОЛ

Танцевальные соревнования. Фото: Милана СОКОЛ

Добровольцы и ребята из ресторана следили за тем, чтобы огонь не вспыхивал, и блюдо не сгорело, и одновременно, под чутким руководством организаторов, поднимали невероятно длинный шампур, чтобы перевернуть его. Выглядит эффектно. Признаться, не представляем, каково было людям стоять возле мангалов – от них шел сильный жар, а на Ахлестышева припекало солнышко (это на Тихой и Русском мосту все оказалось укутанным туманом, а в центре и на острове – настоящее лето). И все продолжалось довольно долго!

На мероприятие по установке нового рекорда приходили парами и даже семьями. Фото: Милана СОКОЛ

Возле мангала было жарковато. Фото: Милана СОКОЛ

И все же – многие испытали гордость и радость. Фото: Милана СОКОЛ

– Есть чуть-чуть усталости, все же мероприятие длилось в два с половиной часа, это немного тяжеловато, – поделилась с журналистами Анастасия. Также девушка рассказала и о своих впечатлениях насчет рекорда. – Я испытываю гордость за Приморский край и Владивосток!

Думаем, такого мнения придерживаются многие, кто участвовал в готовке. А вот бренд-шеф «Супры» Виктор Понаморев нервничал. Он даже не захотел говорить о своих ожиданиях – получится ли установить рекорд или нет, так как боялся сглазить. И мы его понимаем. Зато он с охотой рассказал об организации мероприятия:

– Мы серьезно подготовились: сами спроектировали и сварили 264 мангала, разработали шампура. Мы сначала нанизывали на них мясо, а потом закрепляли. И сегодня самое сложное было сделать так, чтобы примерно 400 человек действовали одинаково – поднимали и переворачивали шампур.

Самое главное – синхронно поднять шампур. Фото: Милана СОКОЛ

Все делали под чутким руководством организаторов. Фото: Милана СОКОЛ

И, конечно, Виктор с удовольствием поделился рецептом шашлыка:

– Десять человек полночи разделывали сырье (а это, на минуточку, 650 килограммов свинины от «Русагро-Приморье»!), далее 12 часов мариновали. Маринад довольно прост: масло, соль, перец, копченая паприка, сухой базилик. Мог что-то забыть – переживаю. Получается простой, но вкусный маринад. Копченую паприку везем с Грузии, у нее пикантный аромат, плюс она усиливает вкус мангала, поэтому шашлык получается вкусный.

Виктор Понаморев раскрывает «Комсомолке» секреты мероприятия и маринада шашлыка. Фото: Милана СОКОЛ

Оценил по достоинству готовое блюдо и один из самых важных гостей праздника – главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он при журналистах попробовал кусочек шашлыка и сразу вынес вердикт: вкусный, сочный, прожаренный, а значит, с точки зрения готовности все отлично.

Шашлык вышел вкусным и сочным. Фото: Милана СОКОЛ

Станислав Коненко собирается пробовать шашлык «Супры». Фото: Дарья НАУМЕЦ

Константин Шестаков знакомится со Станиславов Коненко. Фото: Милана СОКОЛ

ВРЕМЯ БИТЬ РЕКОРДЫ

И все же – тут важно не только, чтобы было вкусно, но и правильно. Все же серьезные вещи происходят. После того, как Станислав несколько раз прошел вдоль мангала и внимательно все осмотрел, он заявил, что на момент проверки каждая деталь соответствует регламенту: шампур единый, он правильно скреплен, а мяса на каждом метре нужное количество. Слышать такое приятно, учитывая некоторые особенности пространства и постановки жаровен: дорожка на пляже выстлана извилистой лентой, и печи выставлялись с учетом «рельефа». Уже в конце официальной части ведущий пошутит, мол, витиеватость шампура объясняется тем, что город у нас не очень-то и прямой, а довольно-таки холмистый. Но вернемся к достижению. Удалось ли Владивостоку побить Кабардино-Балкарию с их 213-метровым шашлыком?

Команда «Супры» в ожидании оглашения результата. Фото: Милана СОКОЛ

– Вы подготовили действительно удивительный рекорд. Такого осуществления не было ни разу в России, чтобы шашлык был не прямой, а изогнутый. Так его было еще сложнее готовить и переворачивать, – говорил Станислав со сцены. – Но интересно, какая длина у него. Итак. Рекорд «Самый длинный шашлык в России» с результатом 266 метров объявляется официально зафиксированным!

Самый длинный шашлык в России – наш! Фото: Милана СОКОЛ

Мэр город и сертификат об официальном рекорде, который установили жители Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

Нужно было слышать овации и работников «Супры», и гостей пикника. Получился отличный подарок Владивостоку на его 162-летие. Главное, чтобы все попробовали кусочек теперь уже известного на всю Россию шашлыка. А если вдруг не успели, то не переживайте – в воскресенье, 3 июля, все на том же мысе Ахлестышева хотят установить еще один рекорд, только на этот раз по приготовлению самой большой порции свинины с папоротником – вкусного и сытного блюда с приморским характером. Празднование Дня рождения дальневосточной столицы на острове продлится с 12 до 18 часов.

Ребята из грузинского ресторана спешат порадовать гостей шашлыком. Фото: Милана СОКОЛ

Каждому гостю – по три кусочка шашлыка. Фото: Милана СОКОЛ

За приготовленным блюдом выстроилась очередь из отдыхающих. Фото: Милана СОКОЛ

Очередь за шашлыком и счастливые отдыхающие, которые уже получили свою порцию. Фото: Милана СОКОЛ

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