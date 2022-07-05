Губернатор Приморья прямо в госпитале ТОФ наградил героев спецоперации на Украине

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил в госпитале раненых морских пехотинцев ТОФ. Фото: пресс-служба администрации края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с морскими пехотинцами – участниками специальной военной операции на Украине. Глава региона навестил бойцов в Военно-морском клиническом госпитале ТОФ во Владивостоке.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, глава региона поздравил командира десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергея Кузьминчука с присвоением звания Героя России.

Глава Приморья вручил бойцам награды и подарки. Фото: пресс-служба администрации края.

Под его командованием подразделение морпехов во время взятия стратегически важного участка успешно форсировало водную преграду, используя данные разведки и инженеров. При помощи минометных расчетов наши бойцы уничтожили более 30 националистов, танк и два пикапа, в результате чего противник лишился возможности наблюдения за водной переправой. Это позволило российским военным без потерь занять назначенный рубеж.

На следующем этапе тихоокеанцы взяли штурмом населенный пункт и трое суток удерживали его до подхода своих войск, хотя противник превосходил силы морских пехотинцев в три раза. Наши позиции атаковали около 600 украинских военных и националистов в составе механизированной бригады, усиленной танковой ротой и артиллерией. В ходе боя боевики потеряли две БМП, иностранный бронеавтомобиль и склад с боеприпасами. Все это заставило противника отступить, оставив укрепленные позиции.

Губернатор заявил, что каждый из вернувшихся с СВО морпехов уже стал гордостью своего края и всей страны. По его словам, этот штурм – одна из героических страниц в истории и бригады морской пехоты, и всех тех, кто был там рядом с нашими бойцами.

– Это настоящий подвиг всех тех ребят, которые, не боясь ничего, преодолели реку по грудь в холодной воде и отстояли территорию. Это люди, на которых равняется и армия, и весь наш народ. Вы – элита наших войск, элита нашей страны. Я искренне рад видеть вас. Надеюсь, что скоро поправитесь.

Морские пехотинцы заявили руководителю региона, что после выздоровления обязательно продолжат служить. Они отметили, что на этой военной операции можно увидеть настоящие стойкость, отвагу и мужество наших воинов.

Морские пехотинцы форсировали реку и три дня отражали атаки превосходивших их в три раза сил националистов. Фото: пресс-служба администрации края.

В госпитале губернатор также вручил ценные подарки и краевые награды – медали «Приморье. За заслуги» – командиру десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ Сергею Кузьминчуку и заместителю командира роты десантно-штурмового батальона старшему лейтенанту Артему Дееву, командиру отделения ДШБ гвардии сержанту Владимиру Аладышкину и огнеметчику старшему матросу Павлу Ягьяеву.

Как уже сообщала «КП», морские пехотинцы ТОФ ранее уже блестяще проявили себя в боях с националистами. Так, старлей Алексей Бормотов со своей ротой два дня отражал атаки боевиков и уничтожил более 100 врагов. А старший сержант Алексей Скулкин с подразделением форсировал реку под минометным обстрелом, отбил нападения противника и помог нашим военным перебраться на другой берег, которые затем перешли в наступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Настоящий командир, герой!»: старлей морской пехоты ТОФ со своей ротой два дня отбивал атаки националистов

Русские солдаты из Приморья смелостью и отвагой вынудили отступить превосходящие силы врага (Подробнее...)

Старший сержант морской пехоты ТОФ форсировал реку под минометным обстрелом врага

Его решительные действия помогли навести переправу и перебросить войска для взятия поселка (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.