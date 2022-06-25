Глава Хабаровского края обвинил Владивосток в жадничестве

Михаил Дегтярев. Из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в очередной раз кинул камень в приморский огород. Нынешнюю столицу Дальнего Востока глава соседнего региона обвинил в том, что ей поступает слишком много средств из федеральных бюджетов.

– Это неправильно. Всем дальневосточникам нужны деньги. А туда такие ввалили ресурсы. А люди уезжают. И это тоже результаты переписи. А в Хабаровск приезжают. Будущее здесь, в Хабаровске, – заявил Дегтярев во время прямой линии в соцсетях, вновь аргументировав свою позицию численностью населения в городах.

Заметим, что это уже второй укол в сторону Владивостока на этой неделе. Иронично, что губернатор в своем последнем интервью заявил, что подотчетный ему регион превзойдет Приморье в грузообороте. Среди тезисов было и то, что в Хабаровске живут больше людей, чем во Владивостоке.

Напомним, как писала «КП», по данным Приморского федерального филиала государственной статистики, численность населения Владивостока на март 2022 года составило 627 тысяч. По данным администрации Хабаровска, в экс-столице Дальнего Востока живут 617,6 тысячи человек. Какие источники использует недовольный «Сокол Жириновского», установить пока не удалось.

К слову, связи между двумя соседствующим регионами, напротив, планируют укрепить. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил в середине июня 2022 года, что Транссибирскую магистраль хотят расширить от Хабаровска до Находки.

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