Море, отдых и акульи зубы: специалист рассказал, как вести себя при встрече с хищниками в воде и какие пляжи во Владивостоке готовы к сезону

Семь городских пляжей официально готовы к сезону. Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке с 1 июля официально открыли купальный сезон. Благодаря бархатному сезону пляжный отдых в Приморье продлится до 15 сентября. Даты прописаны в постановлении администрации города, регламентирующем безопасность на пляжах. О том, какие акватории пригодны для купания, как вести себя при возникновении нештатной ситуации и, что делать при встрече с акулами – рассказал начальник городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Константин Литвиненко.

– Константин Викторович, по какому принципу определяются сроки купального сезона?

– Безусловно, исходя из погодных условий. Такое постановление готовят каждый год, предварительно согласовывая его со всеми задействованными органами администрации города.

– Постановлением определен перечень пляжей, разрешенных к эксплуатации. В этом году их сколько?

– В этом году это семь пляжей. Шесть из них в аренде (арендатор может брать плату за услуги и въезд, если обустроена парковка) и один пляж – на мысе Ахлестышева – в муниципальной собственности, он бесплатный для всех. Конечно, перечень мог быть и больше, но именно эти пляжи прошли все необходимые проверки и подготовку к лету. Степень готовности определяла межведомственная комиссия, которая выезжала на каждый из них. В ее составе представители различных ведомств и структур. Все пляжи должны соответствовать единым правилам, закрепленным в приказе МЧС 2020 года. Подчеркну: когда мы говорим об эксплуатации пляжа, имеется в виду именно береговая территория. Качество воды и ее безопасность для купания определяет Роспотребнадзор и дает свои рекомендации.

– Что должно быть на таком пляже?

– Согласно правилам, на пляже обязательно должен быть спасательный пост с дежурством спасателей и иметься спасательные средства для оказания помощи (спасательный круг, спасательный конец Александрова). Задача таких специалистов – увидеть тонущего человека, принять меры по его спасению и оказать ему первую медицинскую помощь.

– Будут ли на таких пляжах противоакульи сетки?

– Решение об этом принимает арендатор пляжа. Что касается пляжа на мысе Ахлестышева, который является муниципальным, то пока в планах этого нет. Однако в случае возникновения каких-то угроз готовы рассмотреть вопрос.

– Как на пляжах организовано обеспечение общественного порядка?

– Общественный порядок на пляжах обеспечивают сотрудники полиции, и в нашем постановлении это отражено – им рекомендовано проводить патрулирование мест отдыха. И такая работа проводится. Семь пляжей, о которых мы говорим, территориально относятся к двум пунктам полиции – Первомайского района и Советского. В случае каких–то происшествий отдыхающим следует звонить по телефонам 102 или 112. Плюс к этому, на Шаморе имеется пункт ГИБДД.

– Кто обязан наводить порядок на пляже?

– Это обязан делать правообладатель – то есть арендатор пляжа. Если пляж муниципальный, порядок наведет городская служба.

– В документе есть пункт, который определяет, как следует вести себя различным службам в случае обнаружения акул в морской акватории. Первый вопрос в этой связи: на сегодняшний день есть ли официально зафиксированные случаи нападения акул на человека в акваториях Владивостока?

– На сегодняшний день нет. Последние такие случаи в Приморье были 11 лет назад – в бухте Теляковского в Хасанском районе и в районе острова Желтухина. Сегодня в различных СМИ и соцсетях мы видим обычных катранов, сельдевых акул, которые не нападают на человека. При этом нередко видеоролики прошлых лет выдают за свежие. На мой взгляд, история несколько раздута. Здесь нужен холодный разум, панику поднимать не стоит. Необходимо соблюдать меры безопасности на воде и помнить о действиях при встрече с акулой, если такое вдруг произойдет.

– Куда следует обращаться гражданам в случае обнаружения акулы?

– Сразу обозначу: вид акулы может определить только специалист. Поэтому если кто-то стал свидетелем появления акулы, следует незамедлительно покинуть воду и сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру, который легко запомнить: 2222-333. Звонить можно и на 112. Информация будет передана ответственным службам. Также при поступлении такого сигнала мы будем оповещать всех правообладателей пляжей – чтобы они приняли экстренные меры для вывода людей из воды.

Кроме того, с 15 июня заступили на дежурство в режиме повышенной готовности специалисты Владивостокской городской поисково-спасательной службы. Они патрулируют акватории Амурского и Уссурийского заливов и готовы в любой момент прийти на помощь отдыхающим.

Список проверенных пляжей

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», до закрытия сезона (15 сентября) жители и гости приморской столицы могут купаться в следующих прибрежных зонах:

Амурский залив, улица Садгородская, 23, остров Русский, бухта Ахлестышева;

Амурский залив, станция Санаторная, улица Десятая, 44;

Амурский залив, станция Санаторная, улица Десятая, 26;

Амурский залив, станция Чайка (левая сторона);

остров Русский, бухта Ахлестышева (муниципальный пляж);

Уссурийский залив, бухта Улисс, улица 2-я Поселковая, 34а;

Уссурийский залив, бухта Лазурная, улица Лазурная 19.

Памятка при встрече с акулой

Специалисты отмечают, что не нужно заходить в воду, если на теле есть свежие раны. Это может спровоцировать нападение хищника.

Не стоит купаться рядом с рыбаками. Места скопления раненой рыбы могут привлечь акул.

Акулы опасны даже на мелководье. Попытка обогнать хищника может закончиться трагически.

Важно знать, прежде чем напасть акула делает несколько кругов вокруг жертвы. Это как раз время на спасение.

Заметив в воде акулу, не стоит паниковать. Необходимо сохранять спокойствие и без резких движений стараться отступить к лодке или незаметно отплыть к берегу.

Наблюдайте за хищником, не теряйте его из вида, чтобы была возможность принять меры самообороны.

При нападении акулы, отбивайтесь всем, что попадется под руку. Отлично подойдет весло, если вы рядом с лодкой. Удары нужно наносить по глазам и жабрам.

ПО ТЕМЕ:

Акулы-мако в Приморье – миф или реальность: опасная хищница оказалась загадкой даже для экспертов

Специалисты ТИНРО не подтвердили, что в акватории Приморья заплыла акула-мако (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.