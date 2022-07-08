Во Владивостоке более 600 новоиспеченных специалистов дали клятву врача Российской Федерации

Глава края отметил, что краевые власти делают все для того, чтобы поддерживать молодых специалистов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Врач – это не просто профессия, а выбор, который многие делают сердцем. Это большая ответственность. 8 июля более 600 новоиспеченных врачей – выпускников Тихоокеанского медицинского университета дали клятву врача России. Одно из этих масштабных торжественных мероприятий прошло во Владивостоке в театре имени М. Горького. 316 человек, новоиспеченных специалистов пришли отпраздновать это значимое событие.

Это значимый день для студентов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кто-то мечтал о том, чтобы посвятить свою жизнь медицине с самого детства, у кого-то врачебное дело тянется всю семейную династию, истории разные, но всех их объединяет желание помогать людям.

– Шесть лет университета позади. Казалось, что это будет очень длительный процесс, но экзамены сданы, и вот мы ждем вручение дипломов. Вся семья пришла меня поздравить. Планирую пойти в ординатуру акушерства и гинекологии, я сделала этот выбор еще на первом курсе, рассказала выпускница Анна Серебрякова.

37 студентов получили красные дипломы. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Аня попала в число 37 краснодипломников успешно окончивших университет. Каждого из этих талантливых студентов поздравил лично губернатор Приморского края. Стоит отметить, что это первый раз в истории вуза.

– Это был нелегкий, но интересный студенческий путь, вы запомните его на всю жизнь. Где бы вы не работали, что бы вы не делали, вы будете вспоминать эти времена. Когда-то вы станете наставниками и будете учить молодежь в наших поликлиниках. Радует, что 720 студентов учится по целевому набору и 120 из них придут в государственную медицину. В поликлиники, амбулатории и другие учебные учреждения, где будут оказывать помощь людям, – отметил Олег Кожемяко.

Всех ребят объединяет желание помогать людям. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Глава края также заверил, что краевые власти делают все для того, чтобы поддерживать молодых специалистов. Например, программа «Земский доктор» предполагает выделение одного миллиона рублей врачам в возрасте до 35 лет, которые приезжают работать в сельскую местность. Полученные средства молодые специалисты могут потратить, в том числе на строительство или покупку собственного жилья.

Отметим, что дипломы получили выпускники педиатрического, стоматологического факультетов, медико-профилактического дела, фармации, медицинской биохимии. Всего же в этом году главный медицинский вуз Приморья выпускает более 800 человек, в том числе выпускников аспирантуры, магистратуры, ординатуры и СПО.

Шесть лет университета позади. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Ребят пришли поздравить их родные и близкие. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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