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8 июля 2022 7:05

Во Владивостоке более 600 новоиспеченных специалистов дали клятву врача Российской Федерации

Студентов в торжественной обстановке лично поздравил губернатор Приморского края
Екатерина МАКСИМОВА
Глава края отметил, что краевые власти делают все для того, чтобы поддерживать молодых специалистов.

Глава края отметил, что краевые власти делают все для того, чтобы поддерживать молодых специалистов.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Врач – это не просто профессия, а выбор, который многие делают сердцем. Это большая ответственность. 8 июля более 600 новоиспеченных врачей – выпускников Тихоокеанского медицинского университета дали клятву врача России. Одно из этих масштабных торжественных мероприятий прошло во Владивостоке в театре имени М. Горького. 316 человек, новоиспеченных специалистов пришли отпраздновать это значимое событие.

Это значимый день для студентов.

Это значимый день для студентов.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кто-то мечтал о том, чтобы посвятить свою жизнь медицине с самого детства, у кого-то врачебное дело тянется всю семейную династию, истории разные, но всех их объединяет желание помогать людям.

– Шесть лет университета позади. Казалось, что это будет очень длительный процесс, но экзамены сданы, и вот мы ждем вручение дипломов. Вся семья пришла меня поздравить. Планирую пойти в ординатуру акушерства и гинекологии, я сделала этот выбор еще на первом курсе, рассказала выпускница Анна Серебрякова.

37 студентов получили красные дипломы.

37 студентов получили красные дипломы.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Аня попала в число 37 краснодипломников успешно окончивших университет. Каждого из этих талантливых студентов поздравил лично губернатор Приморского края. Стоит отметить, что это первый раз в истории вуза.

– Это был нелегкий, но интересный студенческий путь, вы запомните его на всю жизнь. Где бы вы не работали, что бы вы не делали, вы будете вспоминать эти времена. Когда-то вы станете наставниками и будете учить молодежь в наших поликлиниках. Радует, что 720 студентов учится по целевому набору и 120 из них придут в государственную медицину. В поликлиники, амбулатории и другие учебные учреждения, где будут оказывать помощь людям, – отметил Олег Кожемяко.

Всех ребят объединяет желание помогать людям.

Всех ребят объединяет желание помогать людям.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Глава края также заверил, что краевые власти делают все для того, чтобы поддерживать молодых специалистов. Например, программа «Земский доктор» предполагает выделение одного миллиона рублей врачам в возрасте до 35 лет, которые приезжают работать в сельскую местность. Полученные средства молодые специалисты могут потратить, в том числе на строительство или покупку собственного жилья.

Отметим, что дипломы получили выпускники педиатрического, стоматологического факультетов, медико-профилактического дела, фармации, медицинской биохимии. Всего же в этом году главный медицинский вуз Приморья выпускает более 800 человек, в том числе выпускников аспирантуры, магистратуры, ординатуры и СПО.

Шесть лет университета позади.

Шесть лет университета позади.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Ребят пришли поздравить их родные и близкие.

Ребят пришли поздравить их родные и близкие.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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