Приморский фотограф запечатлел жестокий поступок дальневосточных аистов со своим птенцом

Эту фотоохоту приморец запомнит надолго. Фото: Иван Боровков

Приморскому фотографу было очень интересно посмотреть, что из себя представляет озеро Ханка в летний сезон. До этого Иван Боровков посещал это место только осенью и весной в сезон пролетов птиц. Мужчине удалось запечатлеть множество прекрасных пернатых и даже разыгравшуюся драматическую картину в семействе дальневосточных аистов.

Фотограф заметил гнездо с птенцами. Фото: Иван Боровков

– Я фотографировал охоту болотного хищника – полевого луня, случайно заметил на заднем фоне гнездо с птенцами. Это оказались аисты, расположились на одиноком дереве среди болот. Так и было сделано несколько снимков издали и вблизи с квадрокоптера. Что интересно, в гнезде было три аистенка, а четвертого родители видимо выбросили из гнезда, чтобы прокормить оставшихся. Он лежал неподалеку и почти не подавал признаков жизни, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Иван Боровков.

Неподалеку лежал полумертвый птенец. Фото: Иван Боровков

По словам фотографа эти птицы оказались не такими милыми, как их изображают в книгах. «Огромные, с красно-кровавой мордой» – так описал дальневосточных аистов мужчина. Помимо краснокнижных пернатых Иван поймал в объектив множество других, не менее интересных видов, которых ранее не встречал. Это были колпицы, кваквы и серая цапля.

«Огромные, с красно-кровавой мордой» – так описал дальневосточных аистов мужчина. Фото: Иван Боровков

Напомним, не так давно приморец отправлялся на фотоохоту с другом и сделал забавные кадры ушастых сов. Ночные хищницы попали под дождь и выглядели очень забавно с мокрыми перьями.

Приморец запечатлел множество других птиц. Фото: Иван Боровков

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