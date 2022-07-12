Морпех ТОФ уничтожил позицию националистов в лесу Донбасса и скорректировал огонь по минометным батареям врага

Сержант морской пехоты Тихоокеанского флота Юрий Высоцкий. Фото: Министерство обороны РФ.

Морские пехотинцы из Приморья снова отличились в боях на Украине – группа под командованием сержанта Юрия Высоцкого уничтожила целое подразделение боевиков и их технику. Командир наших бойцов также передал точные координаты артиллерии и расчетам систем залпового огня, которые смели скопления минометчиков.

Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России, группа морских пехотинцев десантно-штурмового отделения бригады морской пехоты ТОФ под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого вела разведку прилегающей к захваченному поселку территории.

Продвигаясь по лесу, командир заметил оборудованные позиции противника и приказал своим бойцам скрытно к ним подобраться. Когда наши солдаты заняли выгодные позиции, то открыли шквальный огонь и уничтожили всех националистов. В блиндажах морпехи нашли запасы различных боеприпасов и медикаменты.

Продолжив разведку, подразделение Юрия обнаружило на подготовленных позициях украинские минометные батареи, несколько боевых машин БМП-2 и большое количество националистов. Боевики готовились обстрелять поселок, после того как в него должны были зайти российские военные.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, сержант передал по рации координаты расположения врагов и техники, после чего они были уничтожены нашей артиллерией и реактивными системами залпового огня. Смелые и решительные действия морпехов обеспечили стремительное наступление на подконтрольный боевикам населенный пункт и его взятие российскими войсками.

Информация о подвиге наших бойцов быстро разлетелась по социальным сетям и восхитила пользователей. Читатели Telegram-канала «Работаем, Брат!» активно обсуждают уничтожение расчетов врага и взятие населенного пункта:

– Гордимся!!!

– Мы ждем, когда наши герои вернутся домой целыми и невредимыми. Читая такие истории, невозможно не гордиться русскими солдатами, которые знают свое дело и могут быстро сориентироваться даже в самой экстренной ситуации!

– Спасибо, береги себя, воин!

– Будьте живы, ребята!

Скорее всего, за проявленную доблесть старший сержант морской пехоты из Приморья и его бойцы будут представлены к государственным наградам.

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