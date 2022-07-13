Житель Приморья повстречал огромную стаю дельфинов

Дельфины долгое время сопровождали судно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Японское море очень щедро на красивые виды, так жителю Приморья посчастливилось застать большую стаю дельфинов. Более того, прекрасному зрелищу сопутствовала солнечная погода, которой так не хватает этим летом во Владивостоке. «Комсомолка» узнала чуточку больше об этих игривых морских созданиях благодаря эксперту из Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

– Хоть и нельзя однозначно утверждать, но, мне кажется, самое простое и верное объяснение, почему дельфины обгоняют корабли – они просто проявляют любопытство и развлекаются таким образом. Они, как и морские свиньи, так играют, сопровождают судно от нескольких минут и даже часов, – объяснил Константин Осипов.

Автор ролика с позитивом отмечает, что их морские сопровождающие, выпрыгивая из воды, словно говорят им «Привет!».

Пускай встречи с этими чудесными созданиями и редки, но всегда оставляют уйму положительных эмоций. Так, например, обычный прогулочный катер у входа в Уссурийский залив встретил огромную стаю дельфинов. Животные резвились в море, выныривая из пучины и радуя зрителей неожиданным представлением. Разумеется, отдыхающие на судне были в восторге от такого. Кстати, во Владивостоке есть уникальная возможность поплавать с афалинами в одном из дельфинариев.

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Пассажиры были в полном восторге от такого неожиданного представления (Подробнее..)

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