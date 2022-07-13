Сводный отряд Росгвардии вернулся в Приморье после участия в спецоперации на Украине

Самолет ИЛ-76 прилетел вечером в понедельник, 12 июля. Фото: принтскрин видео.

Сводный отряд Росгвардии вернулся в родное Приморье после участия в специальной военной операции на Украине. Бойцов встретил губернатор края Олег Кожемяко, вручив краевые награды. Жители региона тоже тепло отреагировали на возвращение земляков, пожелав им добра и здоровья.

Самолет ИЛ-76 прилетел вечером в понедельник, 12 июля. Духовой оркестр сопровождал возвращение росгвардейцев. Затем с торжественной речью перед воинами выступил глава региона. Он поблагодарил их за службу, пожелал дальнейших успехов в ратном труде. По его словам, все вернулись здоровыми, что указывает на совершенствование боевой выучки. Также губернатор добавил, что рядом с росгвардейцами находились их земляки – 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Вместе они выполняли сложную задачу по очистке Украины от нацизма.

В сети приморцы душевно восприняли приезд сводного отряда, назвав их настоящими героями. Фото: принтскрин видео.

В сети приморцы душевно восприняли приезд сводного отряда, назвав их настоящими героями.

«Молодцы ребята. Всего вам самого наилучшего», «Парни, вы лучшие! Гордимся вами», «С возвращением, ребята!!! Слава Богу, что все живые здоровые», «Молодцы! Слава богу, здоровья вам мальчики, наша гордость», «Слава Богу, что ребята вернулись в Россию, домой. Честь и хвала», – пишут приморцы.

Напомним, в Приморье на базе ДОСААФ формируется добровольческий отряд «Тигр». В него могут вступить мужчины от 18 до 60 лет, вне зависимости от военных навыков и профессии. Для этого необходимо обратиться в местный военкомат. Все участники отряда в течение месяца проходят обучение и получают все необходимое оборудование и экипировку, и в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты отправляются в зону СВО. Все выплаты поступают от краевых властей и контролируются регионом. Так, на момент прохождения обучения новобранцы получают 50 тысяч рублей. К моменту отправки на спецоперацию еще 150 тысяч. Затем ежемесячно – от 200 тысяч рублей.

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