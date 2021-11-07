Камчатский вулкан Карымский дважды выбросил пелел на высоту порядка 5 километров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Группа реагирования и геофизики РАН Камчатки зафиксировали 7 ноября историческое событие. Вулкан Карымский выпустил два пепловых столба - на 4000 и 4800 метров в высоту. Из-за этого МЧС края выпустило внеплановое предупреждение.

По информации ГУ МЧС Камчатского края, первый выброс превратился в пепельный столб длиною в 4 километра. Второй произошел через час на 4,8 километра. Стоит отметить, что высота исполина - 1496 метров.

Пепловый шлейф из-за выброса распространился на сотню километров. Первый пошел на север и составил 110 километр, а второй - остался на северо-западном направлении и составил расстояние в 90 километров. Из-за этого пепельные осадки ожидаются в Мильковском районе.

Карымский вулкан - один из самых активных в Камчатском крае и достигает почти 1500 метров в длину. Он расположен в 115 километров от Петропавловска-Камчатского. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

В октябре 2021 Карымский также отметился: тогда вулкан выбросил пепел на высоту почти в три километра.

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