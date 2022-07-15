Срок за помощь экологии: точку в «деле об очистке» на Камчатке поставили приговором

Зал суда. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Разрушенными жизнями может завершиться уголовное преследование сотрудников Кроноцкого заповедника. Как уже писала «КП-Владивосток», директор организации Петр Шпиленок уверен в невиновности тех, кто оказался на скамье подсудимых. Судья на Камчатке в пятницу, 15 июля, вынес реальный приговор: фигуранты признаны виновными в хищении 450 миллионов рублей федеральных денег.

ИСПРАВИТЬ ТЕХ, КТО НЕ «СЛОМАН»

Начальник научного отдела заповедника Дарья Паничева должна провести в колонии 4 года 6 месяцев. Замдиректора по науке и познавательному туризму Роман Корчигин не увидит семью и своего маленького ребенка 5 лет. Замглавы финансового и правового обеспечения Оксана Терехова – 5 лет 6 месяцев. А бывший сотрудник заповедника Николай Поздняков приговорен к 3 годам лишения свободы. Деньги были выделены на ликвидацию экологического ущерба в особо охраняемых территориях. Суд счел, что все эти люди были членами организованной преступной группы, поэтому они проведут в исправительной колонии от 3 до 8 лет.

Видимо, устроиться на работу в систему, откуда уже украдены деньги – ровно то же самое, что стать соучастником преступления. В ответ на приговор свое слово уже сказали люди науки: Любовь Тимофеева, директор природного парка «Вулканы Камчатки» написала заявление об увольнении. В сообщении организации говорится, что она отметила невозможность работать в системе, которая награждает приговором за защиту природу.

Осужденный Роман Кочиргин. Дома у него маленький ребенок. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

ПОВЕСИТЬ НА УМЕРШЕГО

Ранее также поступил Петр Шпиленок, директор Кроноцкого заповедника. Именно он и рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» детали истории. До него организацию возглавлял брат руководителя – Тихон Шпиленок. Именно он, по версии суда, создал ОПГ в 2015 году. Воспользовался положением. Мусор якобы просто закопали у берегов: старую технику, обломки судов, металлические бочки. А сами деньги пошли «в распил».

Вот только уже в 2016 году Тихон Шпиленок скончался от тяжелой болезни. По официальному мнению представителей Кроноцкого заповедника, его просто посмертно оболгали. Дело в том, что бывший замначальника Александр Ильин и директор подрядчика, ООО «Экология», Виталий Дрозд действительно украли деньги. А в 2018 году заключили сделку со следствием, чтобы отделаться от грехов. Так и вышло: в 2020 году суд приговорил их к условному сроку. Фигуранты обосновали все так, будто Шпиленок, как авторитарный директор, под страхом увольнения заставил всех сотрудников (включая нынешних осужденных) подстроиться под его план.

– Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), – подчеркнули в прокуратуре Камчатки.

Одно из многочисленных фотоподтвержденний уборки. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

В органе добавили, что, согласно приговору, сотрудники заповедника вместе продумали и предоставили подложные документы об объемах работ. Но есть загвоздка: акты о приемке выполненной очистки все это время находятся в открытом доступе на сайте Кроноцкого заповедника. В графе «Дело об очистке». Все документы имеют полную юридическую силу, а вот доказательств невыполненной уборки, считает защита, у следствия нет.

ГУБЕРНАТОР НЕ ПОМОГ?

Слова поддержки высказал глава Камчатки Владимир Солодов, также поступил ранее и краевой министр природы. После обращения Петра Шпиленка губернатор обозначил, что следствие, вероятно, идет по неверному следу:

– Я крайне щепетильно отношусь к работе правоохранительных органов и с уважением отношусь к судебному разбирательству. В то же время в такой ситуации не могу пройти мимо и не выразить свою поддержку тем людям, которых знаю много лет как искренних убежденных защитников природы.

Он добавил, что не верит в осознанный умысел и участие в ОПГ, так как знает этих людей как тех, кто боролся за экологию. Алексей Кумарьков, министр природы, хоть и отличившийся недавно острыми высказывания, также заявил, что верит в объективность суда после ознакомления с материалами дела.

ЖАЛОБЫ, СУДЫ, СЛЕЗЫ

– Суд первой инстанции вынес решение. Мало кто сомневался, что это будет обвинительный приговор. Но мы не представляли, что так по-варварски будет уничтожена эта команда. Однако сегодня это произошло. <...> Тех, кто развивал русскую жемчужину, которой мы могли бы гордиться, одели в наручники и увезли в автозаке, – рассказал Петр Шпиленок.

Заявление он забирать не будет. Директор заповедника добавил, что выход один – идти в вышестоящие судебные органы, добиваться снятия обвинений. Адвокат сотрудников Александр Андреев добавил, что защита намерена обжаловать приговор в апелляционных инстанциях. Его слова приводит пресс-служба заповедника. Как утверждает Андреев, даже основной свидетель, Виталий Дрозд, заявил, что не понимает, почему на скамье сидят сотрудники. Он добавил: свидетельств того, что очистку не провели и отходы остались на побережье океана, просто нет.

В то же время Кроноцкий заповедник остался без руководителя. Шпиленок констатировал, что отправленные в тюрьму были важнейшими сотрудниками организации, работниками ключевых направлений. Чтобы не оставлять природу без защиты, нужно срочно принимать новые решения. Но какими они будут, пока неясно.

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