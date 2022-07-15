Во Владивостоке полицейские чудом успели выскочить из горящего опорного пункта МВД через окно

Во Владивостоке во время поджога пункта полиции двое сотрудников МВД успели выскочить через окно. Фото: предоставлено «КП».

Оперативники продолжают поиски подозреваемых в поджоге опорного пункта полиции на Сахалинской, 56. Находившиеся внутри помещения офицеры чудом успели спастись.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в силовых структурах, пожар произошел около 4 часов утра. Неизвестные залили в замочную скважину бензин, а также положили возле входной двери автомобильные покрышки, которые и подожгли. В этот момент в опорнике находились два участковых, которые работали с документами и проверяли находящихся под их надзором граждан.

Из-за сильного пожара выход из пункта МВД оказался отрезан огнем, поэтому полицейские чудом спаслись, еле успев выпрыгнуть из окна своего кабинета. Они сразу сообщили о поджоге в МЧС и своим коллегам. По словам оперативников, выгорело половина помещений опорного пункта на площади не менее 20 квадратных метров. После случившегося на место происшествия приехал врио начальника УМВД по Приморью Эдуард Хавабу вместе с подчиненными. Главный полицейский края взял расследование под свой личный контроль.

Из-за пожара выгорело половина помещений опорного пункта полиции в Первомайском районе. Фото: предоставлено «КП».

Как ранее сообщала «КП», в ночь на пятницу, 15 июля, в Первомайском районе Владивостока нетрезвые молодые люди устроили пьяные разборки возле дома на Сахалинской, 19, и избили парня. Очевидцы произошедшего сняли все на видео, которое выложили в сеть. Местные жители также сообщили, что именно эти хулиганы могут быть причастны к поджогу машины, во время горения которой пострадала и припаркованная рядом легковушка, а также опорного пункта участковых МВД.

Сейчас материалы проверки по фактам поджогов находятся в Следственном комитете Приморья.

Также следует отметить, что в начале июня неизвестные подожгли здание военкомата на Уборевича, 23, и пытались снять это на видео. К счастью, от огня пострадала только облицовка исторического здания, которое также является памятником архитектуры.

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