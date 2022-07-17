Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел для поиска пропавшего на Камчатке «Робинсона»

Фото: Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке вертолёт МИ-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел для поиска пропавшего судна Robinson, который 16 июля не вышел вовремя на связь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На борту вертолета — личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Более того, к вылету готова дежурная смена региональной поисково-спасательной базы и вертолет территориального центра медицины катастроф.

Напомним, ЧП случилось вечером субботу, 16 июля, — пропал вертолет «Робинсон», на борту которого, по предварительной информации, находятся три человека – пилот и два пассажира. Воздушное судно совершало коммерческий рейс, и в указанное время пилот не вышел на плановый сеанс связи. Robinson следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. За штурвалом пропавшего вертолета – 25-летний биатлонист Игорь Малиновский. Он родился 18 марта 1997 года в Мильково, куда и направлялось воздушное судно.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», по факту пропажи вертолета следователи Восточного МСУТ СК России заведено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

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